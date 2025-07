Diego Cocca explicó las razones de su abrupta salida de Talleres

Diego Cocca tiene una nueva mancha en su carrera. El estratega argentino oficializó su renuncia de Talleres de Córdoba el 8 de julio. Diego Cocca reveló los detalles de sus motivaciones para abandonar el cargo. El conjunto argentino no cumplió con su palabra al momento de armarle un plantel competitivo a Cocca.

El exseleccionador de México explicó que dentro del plantel de Talleres de Córdoba aún hay varios jugadores que podrían salir antes de que cierre el mercado de traspaso. Además, el conjunto argentino no se estaría moviendo en el mercado para suplir las bajas en la plantilla y cumplir con las necesidades de Diego Cocca.

“Hay tres o cuatro jugadores todavía con posibilidad de venta y no ha venido ningún refuerzo. Es una lástima, a mí no me gusta. Es un momento realmente incómodo”, dijo el argentino.

🗣️ "EL ESCENARIO NO ERA EL QUE YO QUERÍA. HAY CUATRO JUGADORES CON POSIBILIDAD DE VENTA Y NO HA VENIDO NINGÚN REFUERZO"



🎙️ Diego Cocca rompió el silencio tras su salida de #Talleres, a poco menos de dos meses de su llegada y sin realizar su debut oficial. pic.twitter.com/NeF1KOA1oY — TyC Sports (@TyCSports) July 9, 2025

Esto hizo que Diego Cocca tomara la difícil decisión de dar un paso al costado. El argentino se marchó del club a tres días del inicio del Clausura 2025 en el que Talleres de Córdoba se enfrentará a San Lorenzo. Diego Cocca solo estuvo 45 días al mando del club y no pudo dirigir ningún partido oficial.

Pero las exigencias del argentino no eran caprichos por cumplir. El propio Diego Cocca aclaró que estaba estipulado en las primeras conversaciones antes de su llegada al equipo. La dirigencia debía cumplirle al sudamericano de mantenerle una plantilla competitiva que le permita a Cocca luchar deportivamente.

“Yo fui muy claro cuando hablé. El escenario no era el que yo quería, habíamos hablado (…) Lamentablemente, por un montón de motivos no se pudo llegar a esa realización de parte del plantel interno”, agregó.

Cortos procesos de Diego Cocca

Se está volviendo una costumbre las tempranas salidas de Diego Cocca de sus equipos y procesos. Después de su exitoso paso por el Club Atlas de México, el estratega argentino acumula múltiples episodios negativos en los banquillos.

El primero de ellos fue con los Tigres de la UANL, club en el que abandonó el proyecto tras dos meses de haber sido anunciado; el siguiente paso fue El Tri, selección en la que dirigió siete partidos con un balance de tres victorias, tres empates y una derrota.

Su último proceso fue con el Real Valladolid de España. Diego Cocca solo estuvo durante dos meses al mando del club y dejó un balance de una victoria y siete derrotas. Tras cuatro oportunidades, el estratega argentino ha tenido problemas para asentarse en un proyecto.

DIEGO COCCA SE FUE DE TALLERES ❌👔



➡️ El DT, que había sido anunciado el 28 de mayo, dejó su cargo tras 42 días al mando



⚽️😳 No llegó ni a debutar oficialmente, algo que iba a ocurrir el viernes contra San Lorenzo pic.twitter.com/anR2tmcQxN — Diario Olé (@DiarioOle) July 8, 2025

