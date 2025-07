Rayados de Monterrey podría reforzarse con un atacante que participó en el Mundial de Clubes

Rayados de Monterrey tuvo una correcta participación en el Mundial de Clubes de 2025. El conjunto regio compitió de buena forma en este torneo y esto los motiva de cara a la Liga MX. Pero la dirigencia del club aún tendría intenciones de seguir reforzando su plantilla, ahora con un atacante proveniente de Brasil.

Según informa el portal O Globo, Rayados de Monterrey investigó el estatus de Pedro en el Flamengo. El delantero de 28 años no ha sido un jugador habitual en la plantilla inicial de Filipe Luis. Esto podría motivar su salida.

“El Monterrey de México, que disputó el Mundial de Clubes, investigó la situación del jugador, pero el valor inicial no superaría los €10 millones de euros. El Flamengo no quiere desprenderse de Pedro. Pero el problema es que Filipe Luis no ha utilizado al delantero en los partidos importantes. Y existe el temor de una mayor devaluación“, informan desde el portal.

Pedro estuvo en la convocatoria del Flamengo para disputar el Mundial de Clubes. Sin embargo, el delantero brasileño solo estuvo dentro del campo en 148 minutos en los tres partidos en los que participó. La regularidad de Pedro dentro del club ha bajado.

“En caso de una oferta ligeramente superior, Flamengo consideraría la negociación. Y cree que Pedro y su equipo también lo harían. La evaluación es que si Pedro continúa sin tener mucho espacio con Filipe Luís a final de año, se podría aprovechar la ventana de fichajes que cierra en septiembre”, agrega el reporte.

La experiencia europea de Pedro

El atacante de 28 años tuvo una corta experiencia en el fútbol de Europa. Pedro fue firmado por la Fiorentina, pero los italianos no le dieron la continuidad al atacante brasileño. Pedro solo marcó un gol en seis partidos jugados en Italia con el primer equipo de la Fiorentina y la Fiorentina Primavera.

El mejor paso de Pedro en el fútbol profesional ha sido con el Flamengo. Con este club, el brasileño ya acumula hasta 280 partidos en los que ha podido marcar 140 goles y 35 asistencias. Pedro tiene contrato con el club hasta diciembre de 2027, es por esto que Rayados debería ofrecer una propuesta cercana a los $12 millones de dólares que pueda interesar en la dirigencia amazónica.

Sigue leyendo:

– Chicharito manda una reflexión antes del inicio del Apertura 2025

– México puede ser campeón del mundo, según Juan Carlos Osorio

– ¿Está seguro el puesto de Javier Aguirre en la selección mexicana?

– Lionel Messi es tentado por el fútbol de Arabia Saudita