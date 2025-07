Chicharito manda una reflexión antes del inicio del Apertura 2025

Javier Hernández no ha tenido un buen cierre de carrera. Las lesiones han afectado el rendimiento dentro del campo de Chicharito. Sin embargo, esto ha ayudado al exjugador del Real Madrid a potenciar su fortaleza mental

El exjugador del Real Madrid ha tenido un retorno complejo a la Liga MX. El rendimiento de Chicharito no ha sido el esperado y las críticas se han hecho notar. Pero este Javier Hernández, mucho más experimentado, ha sabido sobrellevar los obstáculos.

“Hoy ya no quiero gritar solo goles, quiero gritar mis emociones, mis procesos, mis errores y mi crecimiento. Hoy juego diferente, no solo para ganar, sino para sentir”, dijo Chicharito en su reflexión.

En este sentido, Javier Hernández intentará mantener su bienestar mental para poder rendir de mejor forma dentro del campo. Pero para ello, las lesiones también deben ayudarlo a tener más regularidad y constancia dentro del campo. “Porque cuando te reencuentras contigo mismo no hay ningún gol que se compare con eso”, agregó.

Los gritos de “gol” de Chicharito

En enero de 2024 Javier Hernández regresó al Rebaño Sagrado proveniente de Los Angeles Galaxy. Sin embargo, las lesiones han cortado su regularidad con el club y la falta de goles se ha hecho notar en sus registros.

En poco más de un año y seis meses dentro del club, Javier Hernández solo ha podido jugar 25 partidos entre Liga MX, Liguilla y Liga de Campeones de la Concacaf. En todos esos partidos el mexicano solo ha podido estar dentro del campo en 694 minutos (el equivalente a casi 8 partidos completos).

Chicharito solo ha podido marcar dos goles (vs. Club Puebla en junio de 2024 y vs. Cibao en diciembre de 2025), y una asistencia (vs. Club Atlas en el Play In del Clausura 2024). No se especifica cuándo terminaría el contrato de Javier Hernández. A sus 37 años, el valor de mercado de Chicharito no llega ni al medio millón de dólares.

