Miguel Layún visualiza cambios en la Liga MX

El fútbol mexicano es uno de los de mayor nivel de toda Concacaf. Los clubes de la Liga MX generalmente dominan los torneos continentales, pero esto no quiere decir que estén a la altura de otras regiones. Miguel Layún propuso algunos cambios que beneficiarían al balompié azteca.

Ahora en su etapa como dirigente, en la Kings Leagues América, Miguel Layún tiene otra visión del fútbol. El exdefensor mexicano fue cuestionado sobre cuáles cambios promoverían un crecimiento del fútbol azteca. Layún quiere más exportación.

“Buscaría un incentivo porque sino me queda claro que no hay forma de romper o erradicar esto, que atente contra la burbuja interna del mercado que tenemos, uno de los grandes problemas por lo que México no exporta jugadores a Europa está directamente relacionado con los valores que se manejan en el fútbol interno“, dijo para Faitelson Sin Censura.

En este sentido, Miguel Layún considera que la venta de futbolistas al exterior incrementaría el universo de jugadores elegibles para la selección mexicana. Los futbolistas que formen parte de las convocatorias de El Tri tendrían un mayor nivel de roce internacional. Layún considera que un incentivo económico, promovido por la liga, facilitaría las ventas de los jugadores mexicanos.

“No sé si un tope, hablo al aire, tal vez algo que premia al equipo que logre exportar jugadores, buscar la manera que la misma liga tenga un financiamiento, por decir una tontería, que la liga pagara un 20% de lo que se vendió el jugador como un incentivo extra, no dependes de lo que te pagan sino que tienes un bono extra, algo que promueva que esto suceda”, agregó.

Obstáculos para el ascenso

Otra de las críticas recurrentes en el fútbol azteca es la ausencia de ascensos y descensos. Este formato promueve el conformismo de clubes que habitualmente quedan en los últimos puestos de la tabla general. De igual forma, los equipos de la Liga de Expansión no tienen un incentivo deportivo que los motive a mejorar su plantilla.

Miguel Layún considera que los obstáculos planteados por los dirigentes del fútbol mexicano pueden ser superados fácilmente para que los clubes de la Liga de Expansión MX tengan la posibilidad de luchar por un cupo en la Liga MX.

“Lo regresaría, en otro formato, replicaría lo que hacen en Europa y el resto del mundo, no límite de edad, no tope salarial, solamente es un equipo de segunda división. Cumpliendo ciertos estatutos legales que te permita saber quiénes son los dueños, me sorprende que pongan cláusulas de un estadio para 20 mil personas, cuando en Europa tienes un Feirense que es para 7 mil, ¿por qué en Europa se puede y aquí no, qué cambia? Que más te da tener un estadio lleno de 7 mil que de 20 mil vacío”, concluyó.

