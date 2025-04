Miguel Layún rechaza que en México se compre la fórmula de la MLS

El fútbol mexicano ha tenido constantes cambios en los últimos años. La Liga MX se ha intentado adaptar a formatos de la MLS con la inclusión de partidos por Play In e incluso la exclusión de ascensos y descensos. Miguel Layún ve con malos ojos que se copien fórmulas de Estados Unidos.

A través de este enlace podrás ver todos los partidos de la MLS 2025.

Miguel Layún es presidente de la Kings League Américas. En este sentido, el exdefensor de las Águilas del América ce el fútbol de una manera distinta. Ahora como dirigente, Layún cuestionó los formatos de la Liga MX y que se intente replicar la MLS.

“Se quiere americanizar nuestro fútbol, mi ideología es que nosotros no tenemos el mercado americano, nosotros no somos la MLS que nació en un formato NFL, MLB, NHL, donde funcionan las franquicias, donde la gente va por el espectáculo, el show, los americanos son punto y aparte, nosotros estamos más apegados a la parte latina, y no hablo de calidad, hablo del tipo de consumo“, dijo Layún para Fox Sports.

'SE PUEDEN VENIR AÑOS MUY OSCUROS EN LA LIGA MX'⚽🇲🇽❌#CentralFOX La trágica predicción de Miguel Layún sobre el manejo del futbol mexicano🗣️⤵️https://t.co/bQl2lNSzVS — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 24, 2025

Uno de los principales objetivos de los dirigentes del fútbol mexicano es que el producto sea atractivo para seguidores del fútbol de otras la latitudes. Miguel Layún considera que México tiene el privilegio de tener un amplio mercado y que puede ser autosuficiente. No se necesita de la captación de mercados extranjeros.

“No nos importa globalizar nuestra liga, somos un producto tan local y tiene una solvencia económica tan fuerte y tan sustentable que no nos interesa que el espectador español quiera ver el fútbol como sí ve el Campeonato Paulista o como sí ve el futbol argentino”, explicó.

La Liga MX va por mal camino

Finalmente, Miguel Layún explicó que el afán de vender ha hecho que los organizadores del fútbol mexicano hayan perdido el foco y descuidado al consumidor azteca. Layún considera que se ha perdido la identidad y el arraigo con los seguidores fieles de la Liga MX. Esto puede perjudicar el producto y a los propios jugadores en el ejercicio de su disciplina.

“¿Eso qué genera? que tus futbolistas no tengan visibilidad para ir al extranjero… ¿Entonces hacía dónde vamos? si no empezamos a sembrarle algo al futbol mexicano se pueden venir años muy oscuros”, reflexionó.

Sigue leyendo:

– Chicharito vuelve a estar en el radar de la MLS

– ¿Lionel Messi continuará en la Major League Soccer?

– Miguel Herrera ya se ganó el cariño de los aficionados de Costa Rica

– Sergio Conceição se siente irrespetado en el Milán