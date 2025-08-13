Los memes de la llegada de Diego Cocca a la Liga MX

Diego Cocca vuelve a casa. El estratega argentino volverá a dirigir en la Liga MX a un viejo conocido. El Club Atlas oficializó la llegada del entrenador argentino. Los memes reaccionaron al nuevo proceso de Cocca en el fútbol mexicano.

“Atlas FC informa que Diego Martín Cocca asume el cargo de Director Técnico del Primer Equipo Varonil para el Torneo Apertura 2025“, escribió el club en un comunicado oficial.

Cantemos juntos de nuevo, querido amigo. Bienvenido a casa, Diego Cocca. ❤️🖤 pic.twitter.com/U9FAQ5L1dS — Atlas FC (@AtlasFC) August 12, 2025

Desde que salió del Club Atlas en 2022, Diego Cocca ha tenido muchos problemas para asentarse en sus procesos posteriores. El argentino dirigió en a los Tigres de la UANL, la selección de México, Real Valladolid y Talleres de Córdoba.

Sin embargo, en ninguno de sus procesos posteriores Diego Cocca pudo dirigir diez partidos. De hecho, en su último paso por Talleres de Córdoba no pudo dirigir ningún partido por diferencias con la directiva. A pesar de estas circunstancias, la directiva confía en las capacidades del argentino.

“La actual designación, responde a una profunda evaluación y a la convicción de incorporar un liderazgo con probada capacidad y un total entendimiento de lo que significa representar a Atlas FC”, agrega el comunicado.

Nadie mejor que tú sabes que esto No Se Explica, Se Siente ❤️🖤



¡Bienvenido a casa, Diego Cocca! 👨🏻‍🏫



🗞️: https://t.co/KdhZjw1B64 pic.twitter.com/g7awPmWKMR — Atlas FC (@AtlasFC) August 12, 2025

Diego Cocca tiene tres trofeos en el fútbol mexicano, todos ellos con el conjunto rojinegro. Con el Atlas, el estratega argentino conquistó el Clausura 2021/2022 y el Apertura 2021/2022. En esa misma temporada, el conjunto azteca también conquistó el Campeón de Campeones.

Los mejores memes del regreso de Diego Cocca

Ojalá nos compre un jeque para que se lo traiga a cocca jajaja — 🔴aggelos⚫️⭐51 (@Aggelosguy) August 12, 2025

Vuelve el arquitecto del sueño de la mayoría de nosotros.

El que nos regalo al mejor Atlas de la historia y al que le debemos todo.



Bienvenido Diego, te extrañamos mucho!



A trabajar nuevamente y crear un Atlas sólido, sabemos que tu puedes!



Vení vení, canta conmigo! pic.twitter.com/IPTSkorwPl — Lorenz GT ☢ 🇲🇽 🦊 (@TrevPhIndust) August 12, 2025

Iñigo Riestra, el Gato Ortiz, Fernando Hernández, Perez Durán, el atlas le debe mucho a varios. — Miguel Orozco (@miguel6994) August 12, 2025

Les quedan 67 años para volver a ganar algo — Edzon 🌊 (@__septail) August 12, 2025

Breve recordatorio 🫵🏼🤫🔴⚫️ pic.twitter.com/YJ47lLD3xY — Checo tu cancha (@Checoespinoza21) August 12, 2025

