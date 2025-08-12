Carlos Peña no se arrepiente de las decisiones de su carrera

Carlos Peña fue un destacado jugador del fútbol mexicano. El Gullit jugó para equipos importantes dentro de la Liga MX y también tuvo la oportunidad de irse a Europa. Pero los factores extradeportivos mancharon su carrera. A pesar de ello, Carlos Peña asegura que no cambiaría nada de lo que hizo.

En una conversación con Yosgart Gutiérrez para el Podcast RePortero, Carlos Peña recordó cómo fue su carrera profesional. El exfutbolista mexicano fue afectado por una vida llena de excesos con el alcohol. Pero el Gullit no se arrepiente de ello.

“No me arrepiento la neta, como digo, no hay tiempo de hacerlo, soy lo que soy por lo que he hecho en mi vida y porque yo siempre he querido, nunca nadie me ha obligado a nada”, dijo Carlos Peña.

El Gullit pudo haber tenido una carrera mucho más fructífera si la disciplina y él hubiesen ido de la mano. Carlos Peña tenía el talento para destacar dentro del fútbol azteca e incluso en la selección de México. Pero el exjugador de las Chivas de Guadalajara considera que tuvo “mala prensa”.

“Lo que yo he querido me lo he comprado porque yo he querido y podido. Sabemos que la prensa a veces se carga más con unos que con otros, dimos pie a eso. A veces en el caos vienen buenas cosas y yo las he aprovechado”, agregó.

Trotamundos del fútbol

El Gullit Peña jugó para varios equipos en su carrera profesional. El exmediocampista vistió los colores de los Tuzos del Pachuca, Club León, Chivas de Guadalajara, Rangers FC, Cruz Azul, Rayos de Necaxa, GKS Tychy, Correcaminos, Veracruzanos, FAS, Antigua GFC, CDS Vida, Al Dhaid y Hutteen SC.

El paso más largo de Carlos Peña en el fútbol profesional fue con el Club León. Con el conjunto esmeralda, el Gullit jugó 191 partidos en los que pudo anotar 52 goles y conceder 10 asistencias. Carlos Peña también representó a la selección mexicana en 19 ocasiones (2 goles).

Sigue leyendo:

– Diego Cocca vuele al radar de la Liga MX

– El Gullit Peña regresa a México y juega una curiosa copa de Morelos

– Heung-Min Son se mete entre los mejores pagados de la Major League Soccer

– Eva Longoria cree que la Liga MX es infravalorada