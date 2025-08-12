Diego Cocca vuele al radar de la Liga MX

Diego Cocca ha tenido complicaciones en sus últimos procesos. El entrenador argentino podría tener una nueva oportunidad para relanzar su carrera. El Club Atlas, equipo en el que fue bicampeón, podría tenderle la mano para ayudarse mutuamente.

El Club Atlas no tuvo un buen arranque del Apertura 2025. El conjunto mexicano tomó la decisión de cortar el proceso de Gonzalo Pineda. Ante esta baja, los dirigentes del Atlas estudian la posibilidad del regreso de Cocca.

“Súper Deportivo pudo saber que Diego Cocca, actualmente sin equipo, está en negociaciones formales para regresar al club donde fue Bicampeón en México“, escribió César Luis Merlo.

🚨Atlas negocia la vuelta de Diego Cocca, principal opción de la directiva. ⬇️https://t.co/RYEOa95ff7 pic.twitter.com/Lrz1eHjPQs — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 11, 2025

El reporte explica que Diego Cocca sería la primera opción de los dirigentes del Club Atlas. El estratega argentino viene de cortar su proceso con Talleres de Córdoba sin dirigir ningún partido.

“El argentino es la principal opción de la directiva y ya existen charlas para saber si el argentino, que llegó a la Selección Mexicana en 2023, regresa a la institución y vive su segunda etapa“, agrega el reporte.

Diego Cocca en caída libre

Después de ser bicampeón con el Club Atlas, Diego Cocca ha tenido muchos problemas en sus siguientes pasos. De hecho, tras su salida del conjunto rojinegro, Cocca no ha podido dirigir ni diez partidos en sus cuatro procesos siguientes.

Al salir del Atlas, Diego Cocca asumió el banquillo de los Tigres de la UANL. En este club el argentino solo dirigió cinco encuentros en los que dejó un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota. Pero la selección de México tocó su puerta y el sudamericano no dejó escapar esta posibilidad.

#ULTIMAHORA

Diego Cocca será el técnico de la Selección Mexicana. Dejará a los Tigres de la UANL para integrarse al seleccionado mexicano de cara al mundial de 2026. #Mundial2026 pic.twitter.com/l5e3OdKkTj — Central MX (@Central_MXH) February 8, 2023

En el banquillo de El Tri, Diego Cocca dirigió siete partidos. El estratega argentino obtuvo tres victorias, tres empates y solo una derrota. Pero el único revés de este proceso fue una dolorosa derrota 3-0 contra Estados Unidos.

En diciembre de 2024, Diego Cocca tuvo la posibilidad de afrontar su primera experiencia europea con el Valladolid de España. Cocca solo dirigió ocho partidos en los que solo obtuvo un triunfo y siete caídas. Este fue el último proceso medible. Con Talleres de Córdoba, el sudamericano se marchó sin dirigir ningún encuentro por diferencias con la directiva.

