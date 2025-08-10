Gonzalo Pineda renunció como entrenador de Atlas

El ciclo de Gonzalo Pineda al frente del Atlas llegó a su fin. Este domingo, el club de Guadalajara anunció la salida del técnico mexicano después de una serie de resultados negativos que dejaron al equipo en la décima posición del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

“Gonzalo Pineda ha dejado de ser el director técnico del primer equipo varonil de Atlas FC, tras presentar su renuncia a la directiva del club. Esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento”, informó el equipo a través de un comunicado.

La renuncia llegó apenas horas después de una dura derrota en casa. Los Rojinegros fueron superados 0-3 por Pachuca en el Estadio Jalisco, un marcador que reflejó la falta de solidez defensiva que ha acompañado al equipo durante la temporada.

En el Apertura, Atlas presume el cuarto mejor ataque, pero su defensa es la segunda peor de la liga. Ese desequilibrio ha sido letal. Antes de la caída frente a los Tuzos, el equipo ya había perdido 3-1 contra Monterrey el pasado 26 de julio y había firmado una decepcionante actuación en la Leagues Cup, donde terminó en el penúltimo lugar entre los clubes mexicanos participantes, sin sumar victorias.

Un ciclo que no despegó

Aunque la directiva agradeció a Pineda y a su cuerpo técnico “el compromiso demostrado” y les deseó “éxito en sus futuros proyectos”, lo cierto es que la etapa del entrenador no cumplió con las expectativas. La directiva repitió el discurso habitual en este tipo de salidas, pero la presión de los aficionados y la necesidad de revertir la tendencia pesaron más.

Atlas ya trabaja en la elección de su nuevo estratega. El Comité Deportivo indicó que el objetivo es “potenciar al máximo” a la plantilla y que el nombramiento se dará a conocer próximamente por los canales oficiales del club.

El próximo reto del equipo será el 17 de agosto, cuando visite a Querétaro, último lugar de la clasificación con cuatro derrotas en cuatro partidos. Un duelo que, sin importar quién dirija desde el banquillo, será clave para empezar a enderezar el rumbo.



