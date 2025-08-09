Tigres mete goleada histórica a Puebla y sigue perfecto en Liga MX

Tigres sigue con paso perfecto en la Liga MX tras meter una gran goleada de 7-0 a Puebla en la cuarta jornada del Torneo Apertura.

Los felinos tienen tres victorias en tres partidos y suman un partido pendiente en el calendario. Tigres y Pachuca son los únicos equipos que tienen paso perfecto en este campeonato.

Siete goleadores distintos estuvieron en el marcador contra Puebla, incluyendo un gol en propia puerta de Nicolás Huincales.

Los anotadores fueron: Jonathan Herrera (6), Diego Lainez (36), Juan Brunetta (51), Ángel Correa (55), Nicolás Huincales (58), Diego Sánchez (72) y André Pierre Gignac (90+3 P)

Correa, Brunetta, Lainez y Herrera anotaron un gol y también dieron una asistencia siendo la primera vez desde 2012 que cuatro jugadores marcan y asisten en un mismo partido.

Esta es la tercera vez que Tigres anota siete goles en un partido en torneos cortos y no lo hacía desde hace 21 años. Los felinos lo hicieron ante Querétaro en 2003 y luego ante Veracruz en 2004.

Por su parte, Gignac volvió a marcar en el fútbol mexicano tras un paso complicado con lesiones. El francés no conseguía un gol desde el 6 de noviembre de 2004.

Tigres con un calendario complicado

Los Tigres enfrentarán dos partidos difíciles en su futuro cercano. Primero se medirán al América de André Jardine, el 16 de agosto, que viene dolido tras quedar eliminado de la Leagues Cup en fase de grupos.

Tras ese partido, los felinos se medirán al Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez, el 20 de agosto, en los cuartos de final de la Leagues Cup.

El Apertura continuará este sábado, cuando América recibirá a Querétaro, Mazatlán al Tijuana y Atlas al Pachuca, que si gana o empata recuperará el liderato.

El domingo jugarán Pumas UNAM-Necaxa y Santos Laguna-Guadalajara y el lunes, el León del mundialista colombiano James Rodríguez recibirá al Monterrey del defensa español Sergio Ramos, Juárez FC al campeón Toluca y San Luis a Cruz Azul.

Sigue leyendo:

– Monterrey, posible sede de un juego de repechaje de cara al Mundial 2026

– Domenec Torrent tras eliminación de Rayados en Leagues Cup: “Hemos fracasado 14 equipos”

– Heung-min Son elogió a Carlos Vela y reconoció que no está a su nivel