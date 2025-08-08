Domenec Torrent tras eliminación de Rayados en Leagues Cup: “Hemos fracasado 14 equipos”

Domenec Torrent, entrenador de Rayados de Monterrey, respondió tajantemente a la prensa sobre si consideraba un fracaso la eliminación en Leagues Cup.

Torrent encaró al reportero y admitió que fracasaron 14 de los 18 equipos de la Liga MX tras quedar fuera en la fase de grupos.

“Defínime fracaso, por favor, defínime para ti, te lo digo de verdad, qué es fracaso. Y luego te diré si es un fracaso o no. ¿Fracaso es la falta de ganar? ¿La falta de ganar qué quiere decir? ¿Que no han tenido ganas de ganar?”, comentó.

Monterrey perdió 2-0 ante Charlotte FC en el tercer y último partido de la fase de grupos, aunque no se jugaba nada tras llegar sin oportunidades de clasificación.

Los Rayados terminaron con dos derrotas y un empate en la fase de grupos, siendo uno de los equipos no sumaron ni una victoria.

“Fracaso no es eso, fracaso es no llegar a los objetivos, si esto es no llegar a los objetivos, te lo puedo comprar, les gustan mucho estos retos, fracasos, si ganas… ¿Tú crees que fue un éxito el Mundial de Clubes?, pues no fue un éxito, porque no ganamos. Aquí si no se gana, todo es un fracaso, fracasamos…”, manifestó.

Torrent defiende a Milito y a las Chivas tras quedar eliminados

El técnico de Monterrey defendió a Gabriel Milito tras quedar fuera de la siguiente ronda de Leagues Cup y sobre las críticas hacia el técnico argentino.

“Chivas le pasó, ha perdido dos partidos, yo aprecio mucho a Milito y me parecen súper injustas las críticas hacia él, fíjate, no me tengo que meter, pero injustas porque pierde dos partidos en un (minuto) 96, en un 93, entonces Chivas me estaba encantando cuando jugaba y ahora se ve que también es un fracaso.

El entrenador también mostró su rechazo a tener que jugar el tercer partido sin ninguna oportunidad de clasificación.

“Yo no soy el que ha elegido esta competición, soy un empleado del club, entonces bien, nos toca venir aquí, venir con la mejor cara que podamos, con la mejor actitud, ya se han quejado muchos jugadores, ya sabe todo el mundo”, expresó.

