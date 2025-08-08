Chivas acabó con sequía de victorias en la Leagues Cup con el 2-1 a Cincinnati

Por fin, después de ocho juegos anteriores que se había ido sin poder sumar triunfo alguno en la Leagues Cup, Chivas pudo por fin este jueves en el cierre de la edición 2025 sumar su primer triunfo en esta competencia al imponerse a domicilio 2-1 a Cincinnati

El Guadalajara no obstante ser considerado como uno de los cuatro grandes del fútbol de México junto con América, Cruz Azul y Pumas, nunca había podido ganar en la Leagues Cup y ahora lo hizo a costa del cuadro de Ohio con goles de Efraín Álvarez de penalti y Armando ” Hormiga” González llegando presto a la cita con el balón para impulsarlo a las redes.

El hecho histórico de Chivas se consiguió en el TQL Stadium de Cincinnati donde el Rebaño Sagrado buscaba quitarse el dominio del cuadro local que inclusive se constituyó como su verdugo al imponerse 3-1 a los tapatíos en ambas ocasiones.

De esta forma, Chivas fue sol y sombra en el juego donde fueron puestos adelante en el marcador con la anotación por penal de Efraín Álvarez en el minuto 24 que cobró con un tiro cruzado venciendo al portero Evan Louro para anidar el esférico en las redes.

Después el duelo se tornó cerrado y hasta la segunda mitad el cuadro dirigido por el argentino Gabriel Milito pudo aumentar su ventaja con el gol de Armando “Hormiga” González al llegar puntual a la cita en un tiro centro que llegó a segundo palo.

Cincinnati, no obstante, peleó hasta el final y con gol de Andrés Felipe Dávila logró descontar el marcador al minuto 67 que estableció el definitivo 2-1 y así sumaron un tropiezo en esta competencia donde se esperaba más con respecto a un equipo de los gallones de la competencia.

Desafortunadamente, a Chivas la victoria llegó muy tarde, pues no le alcanzó para seguir con vida a la siguiente fase en la Leagues Cup 2025, en donde equipos como Toluca, Pachuca, Puebla y Tigres avanzaron a la siguiente fase, mientras que por la MLS lograron conquistar boleto Inter Miami, Orlando City, LA Galaxy y Seattle Sounders.

Los resultados de Chivas sin ganar en la Leagues Cup

-LA Galaxy 2-0 Chivas / 3 de agosto, 2022.

– Cincinnati 3-1 Chivas / 21 de septiembre, 2022.

– Cincinnati 3-1 Chivas / 27 de julio, 2023.

– Sporting Kansas City 1-0 Chivas / 31 de julio, 2023.

– San José Earthquakes 1(4)-(3)1 Chivas / 27 de julio, 2024.

– LA Galaxy 2(5)-(4)2 Chivas / 4 de agosto, 2024.

– New York RB 1-0 Chivas / 31 de julio, 2025.

* Chivas 2(4)-(2)2 Charlotte FC / 3 de agosto, 2025.

Su única victoria

– Chivas 2-1 Cincinnati / 7 de agosto, 2025.

