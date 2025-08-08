Cruz Azul cerró una decepcionante Leagues Cup con dos puntos vs. Colorado Rapids 2-2 (5-4)

El Cruz Azul vino de atrás para terminar empatando 2-2 con el Colorado Rapids y después terminó sumando su segundo juego con la conquista de dos puntos al imponerse en penales 5-4 y así poner fin a una decepcionante Leagues Cup 2025 en donde quedó como un negro recuerdo el 7-0 del Seattle Sounders.

En medio de una crisis interna que brotó a raíz del desastroso partido contra el equipo de la noroeste de la Unión Americana, por lo menos en el tercer y último juego de esta competencia, la Máquina Celeste le puso alma, vida y corazón para venir de atrás y terminar empatando a los norteamericanos 2-2 con goles de Wayne Frederick en su propia portería al desviar disparo de Willer Ditta y golazo de Nacho Rivero.

Pero la empresa no fue sencilla, pues el cuadro norteamericano dirigido por el exseleccionado nacional de Estados Unidos Chris Armas puso a la Máquina Celeste contra la pared con anotaciones del brasileño Rafael Navarro a los tres minutos en un grosero error del portero de los cementeros Kevin Mier.

Así como el 2-0 a los 40 minutos por conducto del defensa danés Andreas Maxsø, en un descuido de la defensa al aparecer a la espalda de Carlos Rotondi y cruzar a Kevin Mier, colocando a los celestes contra la pared con dos goles, pero el autogol de su compañero a dos minutos del final del primer tiempo le dio vida a los cementeros.

Mateusz Bogusz le cambió la cara a Cruz Azul

Para la segunda mitad, la aparición en la cancha del polaco Mateusz Bogusz cambió la cara a Cruz Azul, pues el mediocampista europeo tomó los hilos de los avances del equipo de México y con ello empezaron a llegar más balones para José Paradela y para Ángel Sepúlveda.

Así, el partido ganó en intensidad y Cruz Azul tuvo más opciones de gol como la del minuto 64 en que un remate al poste de Ángel Sepúlveda le permitió al charrúa Ignacio Rivero rematar en el rechace, pero el silbante invalidó la anotación por posición adelantada de Sepúlveda.

Pero la Máquina no desmayó y a los 78 minutos de nuevo de los botines de Bogusz se generó la acción del empate cuando Nacho Rivero en centro del polaco se acomodó en el área para prender el esférico de volea y con ello meter el disparo a segundo poste para el 2-2 en un auténtico golazo.

Los penales a favor de la Máquina

Para la tanda de penales el portero colombiano Kevin Mier fue determinante el disparo que le contuvo al estadounidense Oliver Larraz, pues al conectar todos sus disparos el cuadro cementero no hubo forma que les arrebataran el punto extra para sumar su segundo juego a favor por la misma vía al imponerse al LA Galaxy con ocho disparos anotados en forma correcta.

Por Cruz Azul anotaron Erik Lira, Mateusz Bogusz, José Paradela, Gonzalo Piovi y Carlos Rodríguez. Mientras que por Colorado lograron acertar Darren Yapi, Alexander Harris, Sydney Wathuta y Sam Bassett.

