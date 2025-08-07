Oswaldo Sánchez cree que la Leagues Cup será para Tigres o Toluca

Cuando la Leagues Cup 2025 llega al final de su fase de grupos y se enfila a los partidos de eliminación directa, una leyenda del fútbol mexicano como lo es Oswaldo Sánchez valora lo que el candente torneo anual está ofreciendo a los equipos de la Liga MX, de la MLS y al público en general.

“Me ha encantado porque me gustan las cosas nuevas, me gustan los formatos diferentes y creo que el hecho de que los equipos contendientes salgan a buscar de a tres puntos en ganar en los 90 minutos me parece que hace partidos emocionantes”, dice Oswaldo Sánchez, uno de los mejores porteros mexicanos de la historia acerca de la Leagues Cup.

Sánchez, cabe mencionar, se encuentra trabajando como analista de los partidos de la Leagues Cup 2025 siendo parte del grupo de comunicadores de Apple TV.

“Me siento halagadísimo de que hayan pensado en mí, y yo disfrutando lo que más me gusta que es ver fútbol y tratar de explicar a la gente lo que pueda suceder en los aspectos tácticos y de portería que tanto me encantan”, apunta el hombre de 51 años y que brilló en la Liga MX de 1993 a 2014 vistiendo los colores de Atlas, América, Chivas y Santos Laguna, además de defender el arco de la selección mexicana 99 veces y ser mundialista en tres ocasiones.

Paulinho, delantero portugués del Toluca, remata de chilena para anotar un gol espectacular contra Montreal en partido de la Leagues Cup 2025. Crédito: Imago7

Oswaldo Sánchez ve muy fuertes a dos equipos de Liga MX

Luego de jugarse casi completa la fase de grupos en la que los 36 equipos participantes (18 de la Liga MX y 18 de la MLS) juegan tres partidos, Oswaldo Sánchez tiene a sus favoritos para llevarse la corona. Los cuartos de final comenzarán el 18 de agosto.

“Para mí, Tigres y Toluca llevan la pauta”, dice Sánchez. “Tigres porque tiene jugadores espectaculares en todas sus líneas, porque (Ángel) Correa ha llegado con el pie derecho, tiene cuatro goles en el torneo; porque está recuperando a (André-Pierre) Gignac; porque tiene un portero espectacular como Nahuel Guzmán”.

Y agrega el ahora comentarista: “El Toluca dirigido por Mohamed, que torneo que juega y equipo que dirige lo termina haciendo campeón. Tiene el ‘plus’ de tener a Alexis Vega, que a mi entender es el MVP de la liga mexicana del último torneo. Y cuando tienes un jugador tan determinante en tu ofensiva como Paulinho, que marcó un gol de chilena espectacular, para mí el gol del año, entonces me parece que es un equipo que está muy bien balanceado, con jugadores muy sólidos en todas sus líneas”.

Tigres y Toluca son dos de los equipos que ya tienen asegurado su lugar en la ronda de los ocho finalistas de la Leagues Cup. Pachuca también está adentro por parte de la Liga MX, igual que Seattle e Inter Miami por el lado de la Major League Soccer a falta de los partidos del jueves.

Logística y arbitraje, dos temas calientes de la Leagues Cup

La Leagues Cup, sin embargo, ha sido desde su relanzamiento hace dos años una competencia muy polémica y criticada, una en la que muchos aficionados acusan que no es justo que todos los partidos se realicen en Estados Unidos. Sánchez cree que el torneo es atractivo y muy útil.

“Me queda claro que este torneo llega en un momento que tal vez a muchos no les gusta, es la realidad. En México estamos en la jornada 3. La MLS ya está más avanzada, ya más amalgamada”, explica Sánchez. “¿Por qué no se hace en México? Por una sencilla razón: en México la gente no va al estadio entre semana, está comprobado, porque la gente tiene que trabajar. Y de alguna forma si es acá en Estados Unidos es con el afán de que la liga, la MLS, siga creciendo, y que los equipos mexicanos estén facturando de alguna forma acá en Estados Unidos”.

Acerca de las críticas a la Leagues Cup, incluidas las de entrenadores como Antonio Mohamed, Sánchez asegura que el tema del desgaste de los jugadores es un mito.

“Muchos dicen: ‘No, es que los jugadores se desgastan’. Te digo algo: fui futbolista muchos años y el futbolita lo que quiere es jugar 90 minutos”, dice Sánchez, quien agrega que la competencia es una excelente oportunidad para que los técnicos plasmen sus ideas tácticas que de repente en la liga no pueden hacer.

El arbitraje es otro de los temas calientes de la Leagues Cup. Oswaldo Sánchez mete las manos al fuego por la honestidad de los silbantes, que proceden de la Liga MX y la MLS, pero cree que el arbitraje debe mejorar.

“El VAR, normalmente deciden bien. Pero de repente ha habido acciones de expulsiones que no se dan, de situaciones que pueden cambiar el destino de un partido, esa es la realidad”, señala el analista de fútbol. “Se han cometido errores de apreciación, porque yo soy de los pocos que creen en la honestidad de los arbitrajes… Yo lo que digo es que son humanos y se pueden equivocar”.

