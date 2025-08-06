Inter Miami, Orlando City y Atlanta encabezaron repasada de la MLS sobre la Liga MX

El uruguayo Luis Suárez encabezó la gran remontada del Inter Miami para avanzar a la siguiente fase de la Leagues Cup al eliminar a Pumas de la UNAM 3-1, en una noche de terror para los equipos de la Liga MX ante los de la MLS con las goleadas de Orlando City 5-1 sobre Necaxa y Atlanta United 4-1 vs. Atlas.

Si por algún momento Pumas y Necaxa llegaron a pensar en una posibilidad de pelear por un boleto para la siguiente fase, la realidad les estalló en la cara de manera muy fea con el tropiezo contra las Garzas y la goleada contra Orlando City con un marcador escandaloso de 5-1.

Mientras que con Atlanta United solo cumplió con el trámite sobre un Atlas sin pies, ni cabeza y que fue uno de los ocho equipos del fútbol de México que no han sumado o sumaron victoria alguna en este certamen realizado entre equipos mexicanos y estadounidenses.

De esta forma, salvo que Atlético San Luis y Xolos Tijuana puedan sumar victorias contra Minnesota y Seattle Sounders o FC Juárez contra New York Red Bulls, todo indica que los equipos que avanzarán a la siguiente fase de la Leagues Cup representando a la Liga MX serán Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla.

Inter Miami de la mano de Luis Suárez alcanzó boleto

Después de que Pumas tuviera el dominio de las acciones en el primer tiempo y que le permitió ponerse adelante en el marcador 0-1 en el minuto 34, en la segunda mitad, Luis Suárez tomó la batuta del Inter Miami y con el apoyo del argentino Rodrigo de Paul, buscaron hacer olvidar a Messi y luchar por la victoria.

Precisamente la reacción de las Garzas empezó antes de irse al descanso con el empate anotado por el argentino Rodrigo de Paul, recientemente desempacado del Atlético de Madrid para lograr el empate en una anotación que en el resto de las acciones sería muy importante en el resultado final.

Precisamente en la segunda mitad Inter Miami empezó muy intenso el juego y en el minuto 47 Luis Suárez anidó el balón en la meta felina, pero fue anulado por fuera de lugar que marcó el VAR, pero ocho minutos después el uruguayo no perdonaría al cobrar un penalti en el minuto 55 con mucha clase y experiencia que hizo imposible el lance del porteo de Pumas al meter el esférico con un buen toque con mucha clase para colocar el 2-1.

La cereza en el pastel para Inter Miami llegó en el minuto 69 cuando Tadeo Allende en un pase al hueco de Luis Suárez para vencer con disparo suave sobre la salida del portero Miguel Ángel Paul Hernández, que tuvo una buena noche y que respondió ante la ausencia del costarricense Keylor Navas.

Orlando City y Atlanta United, intratables

Por su parte, Orlando City reafirmó la gran tarde de miércoles para los equipos de la Major League Soccer (MLS) para golear al Necaxa 5-1 y con ello ponerse en camino de la siguiente fase de la Leagues Cup en donde los anotadores de los cinco goles fueron obra del colombiano Luis Muriel que se despachó con un triplete, mientras que su compañero el argentino Luis Ojeda completó la tarde con dos anotaciones.

Mientras que el gol del Necaxa fue anotado por Alexis Peña, en una tarde de pesadilla para el cuadro mexicano, que tenía aspiraciones de meterse a la fase final, pero al final de cuentas no contó con este marcador tan escandaloso.

Atlas se fue sin pena no gloria

Finalmente, el Atlas concluyó una decepcionante actuación en la Leagues Cup con tres derrotas, pero lo grave fue la forma como lo maltrató el Atlanta United con un 4-1 con goles anotados por el senegalés Jamal Thaire de penalti.

También se hicieron presentes el ruso Aleksei Miranchuk, del georgiano Saba Lobzhanidze y del japonés Cayman Togashi, mientras que por el cuadro rojinegro se hizo presente Diego González al minuto 83, para terminar este encuentro para olvidar.

