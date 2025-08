Lesión muscular “menor” y sin plazo definido: Inter Miami actualiza el estado físico de Lionel Messi

Lionel Messi sufrió una “lesión muscular menor” en la pierna derecha, informó este domingo el Inter Miami luego de realizar estudios médicos para determinar el alcance de la molestia que lo obligó a abandonar el campo apenas comenzado el encuentro frente al Necaxa por la Leagues Cup.

El club, a través de un comunicado, explicó que el parte médico fue presentado por Baptist Health, su socio de salud. “Messi se sometió a pruebas médicas para evaluar la molestia muscular que experimentó durante el partido de anoche frente al Necaxa, lo cual lo obligó a salir del campo. Los resultados confirmaron una lesión muscular menor en su pierna derecha. Su autorización médica dependerá de su progreso clínico y la respuesta al tratamiento“, indicó Inter Miami.

La salida de Messi se produjo en el minuto 11 del partido disputado en Dallas. Visiblemente incómodo, el capitán del conjunto estadounidense se sentó en el césped y, tras conversar con el cuerpo médico, fue sustituido por Federico Redondo. Minutos después, Telasco Segovia abrió el marcador para el equipo dirigido por Javier Mascherano, que finalmente empató 2-2 con Necaxa y ganó en penales 5-4, obteniendo dos puntos.

Mascherano y los antecedentes de Messi: la carga de partidos pesa

En conferencia de prensa posterior al encuentro, Mascherano buscó transmitir tranquilidad. “Leo sintió una molestia en el isquiotibial. Hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión”, señaló. “Seguramente algo tenga. Quizá no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia”.

La lesión de Messi se produce en un contexto de alta exigencia para el Inter Miami. En los últimos 35 días, el club jugó nueve partidos oficiales, incluyendo cinco en un lapso de 15 días. Esa carga física acumulada ya había provocado algunas molestias en el rosarino, quien tras el duelo ante Atlas a mitad de semana, admitió no sentirse del todo cómodo físicamente.

“El no haber jugado el otro día, si a priori parece que es mejor, para mí es peor porque yo necesito competir”, comentó Messi el miércoles, haciendo referencia a la sanción que le impidió disputar el duelo ante Cincinnati tras no asistir al Juego de Estrellas de la MLS.

Por ahora, no hay plazo estimado para su regreso. El próximo compromiso de Inter Miami será el miércoles ante Pumas UNAM, también por la Leagues Cup, con ambos equipos igualados con cinco puntos. La presencia del argentino sigue siendo una incógnita.



