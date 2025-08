El guardaespaldas de Messi vetado y multado en la Leagues Cup

Yassine Cheuko, guardaespaldas de Lionel Messi, fue suspendido por el Comité Disciplinario de la Leagues Cup, por lo cual no podrá acceder el resto del torneo a ninguna de las áreas técnicas de los escenarios donde se realiza el evento entre equipos de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

Lo anterior como resultado de los incidentes que acontecieron al finalizar el partido donde Inter Miami se impuso al Atlas 2-1 con gol de último minuto del argentino Marcelo Weigandt y que derivó en una serie de festejos exagerados de Messi contra los jugadores de los rojinegros y que provocaron la intervención del elemento de seguridad del astro argentino empujando a algunos jugadores del Atlas.

🇺🇸🇲🇽🇨🇦



La Leagues Cup anunció las sanciones a jugadores tras la primer fecha del torneo.



🚨Yassine Cheuko, guardaespaldas de Messi fue suspendido por el resto del torneo e Inter de Miami fue multado. pic.twitter.com/K20ekLxrmO — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) August 1, 2025

De acuerdo a versiones extraoficiales que circularon en algunos medios, la persona suspendida fue Yassine Cheuko, el hombre que cuida a sol y a sombra a Messi en todos los lados donde se para y donde ha provocado otra serie de acontecimientos subidos de tono por exagerar en su labor de protección.

Instantes después, el comité disciplinario dio a conocer el siguiente comunicado de prensa: “Tras el partido del 30 de julio entre el Inter Miami CF y el Club Atlas, un miembro de la delegación del club Inter Miami mostró una conducta inadecuada al entrar en zonas restringidas sin una acreditación oficial del evento”.

“De conformidad con el Reglamento del Torneo Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario ha suspendido al individuo involucrado de todas las áreas técnicas por el resto de la Leagues Cup 2025 y ha impuesto una multa no revelada al Inter Miami CF”.

🚨 GUARDAESPALDAS DE MESSI FUE CASTIGADO POR EMPUJAR A JUGADORES DEL ATLAS.



Yassine Cheuko no podrá ingresar a la cancha durante la Leagues Cup y el Inter Miami recibirá una multa. pic.twitter.com/dNlksvI9k7 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 2, 2025

Como se recordara, el guarura de Messi entró al campo para separar a los jugadores del Atlas en una discusión con el líder de la selección de Argentina, pero extralimitó sus acciones y entabló contacto físico con los mismos, en lo que pudo derivar en un tema más grave por lo enardecido del ambiente del final de ese cotejo.

Matheus Doria dice que el guardaespaldas no tiene sentido contra jugadores

Por otra parte, el zaguero del Atlas Mathaeus Doria aseguró que la labor del guardaespaldas de Messi debe ser contra gente externa, no contra jugadores: “Ya sabemos que nuestra directiva trabaja muy bien y se encargará del asunto. Entiendo que el guardaespaldas de Messi está ahí para protegerlo de una posible entrada de un aficionado, no lo sé, pero entre jugadores, no tiene ese permiso”.

El zaguero añadió que: “No nos corresponde decir mucho ni dar nuestra opinión al respecto, pero la directiva y los responsables de la Leagues Cup ya lo han visto y se encargarán de lo que se puede y no se puede hacer, porque mientras proteja no solo a Messi, sino también a los demás jugadores y la integridad física de los jugadores que están allí, está bien. Pero si es por otros motivos, nadie estará de acuerdo, pero no me corresponde a mí hacer nada”.

¡La sanción para el violento guardaespaldas de Lionel Messi! ❌ pic.twitter.com/8dEQXRpSl7 — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) August 2, 2025

El guardaespaldas de Messi ya había sido sancionado en los partidos de la MLS por la misma causa, pero en la Leagues Cup cometieron el error de no reparar en este tema y por poco el tiro les sale por la culata.

Seguir leyendo:

– Cruz Azul y sus goleadas más dolorosas: el 0-7 ante Seattle, la segunda peor de todas

– El resurgir del Pachuca y Jaime Lozano

– Gilberto Mora está imparable en la Leagues Cup