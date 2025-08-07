Phil Neville mostró su enojo por los insultos de los aficionados del América

Las Águilas del América igualaron 1-1 con Portland Timbers en el tiempo reglamentario. En los penales los azulcremas se llevaron el triunfo 5-3. Pero el partido por la Leagues Cup quedó manchado por los gritos discriminatorios que se escucharon en el Q2 Stadium de Austin, Texas. Phil Neville criticó esta actitud.

El entrenador de Portland Timbers estuvo visiblemente afectado por el comportamiento de los aficionados en el Q2 Stadium. Phil Neville Expresó su disconformidad con el grito homofóbico que se escuchó durante el encuentro. El estratega motivó a la confederación a tomar cartas sobre el asunto.

“Sé que hay protocolos, pero para mí el fútbol no importa, el fútbol no importa en estas situaciones. No fue solo un incidente, probablemente hubo cuatro o cinco interrupciones por actos de discriminación, anuncios a lo largo del partido hablando de discriminación, y creo que si realmente queremos tomarnos esto en serio, si de verdad queremos actuar con coherencia respecto a lo que decimos defender, entonces algo tiene que hacerse”, dijo Neville.

El exfutbolista calificó de “inaceptable” el desarrollo de este tipo de acciones por parte de un grupo de aficionados de las Águilas del América. En la rueda de prensa, el fútbol pasó a un segundo plano. Neville centró sus declaraciones en el comportamiento del público.

¡NEVILLE NO SE CALLA!😤🗣️



El DT del Portland Timbers, Phil Neville, fue contundente tras el escándalo en el duelo ante el América. El partido fue interrumpido por el protocolo contra el grito homofóbico… pero para él, ¡ni siquiera debió continuar!❌



👉 El inglés no se guardó… pic.twitter.com/nJ3M1mODuQ — Claro Sports (@ClaroSports) August 7, 2025

“Mis muchachos, fueron objeto de discriminación esta noche, y eso es totalmente inaceptable. Tengo el mayor respeto por el Club América, es uno de los equipos más grandes, con una de las mejores aficiones, pero la discriminación es inaceptable en el fútbol”, agregó.

Noche amarga en el Q2 Stadium

Portland Timbers tuvo que afrontar el encuentro con la mente puesta en la clasificación a la siguiente ronda. Pero el empate hace que el conjunto estadounidense aún esté a merced de otros equipos.

El partido entre América y Portland se detuvo unos minutos debido a que en las gradas se escuchó el grito prohibido. pic.twitter.com/5jPDCVSqX4 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 7, 2025

Además de tener que lidiar con el empate en el marcador y la desventaja numérica tras la expulsión de Fory, Phil Neville insistió en recalcar las múltiples interrupciones en el encuentro por los gritos del público.

“Y lo siento profundamente, lo he presenciado antes y lo volví a presenciar hoy. Se hicieron tres o cuatro llamados por altavoz, luego hubo una interrupción, y aun así el comportamiento continuó. Así que para mí, ese es el punto central de esta noche”, concluyó.

