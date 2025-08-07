América y Atlético San Luis, los únicos que evitaron el ridículo de la Liga MX

Las Águilas del América y el Atlético San Luis evitaron un ridículo mayor de los equipos de la Liga MX en la jornada de este martes en la Leagues Cup contra los de la MLS al sumar dos puntos contra el Portland Timbers 5-3 después de un empate 1-1 y la victoria minera sobre Minnesota United 2-0.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

Ambos resultados evitaron una catástrofe mayor en un martes donde los equipos de México perdieron cinco partidos, empataron uno y solo sumaron una victoria, siendo el único escuadrón triunfador Atlético de San Luis al pegarle a Minnesota.

Mientras que América vino de atrás y con gol de Ramón Juárez mandó el duelo contra Portland Timbers a la serie de penaltis, donde las Águilas terminaron imponiéndose 5-3 con el penal final por parte del capitán Henry Martín.

Así con estos resultados la Major League Soccer (MLS) se puso arriba de la Liga MX con 25 victorias por 24 de las oncenas aztecas en esta nueva rivalidad que se ha generado en la zona de Concacaf con este torneo, donde según su eslogan publicitario establece que son tres países, dos ligas y un campeón, en un evento que busca seguir optimizando su logística, pero que para los equipos de México sigue siendo un suplicio y una trampa acudir a esta competencia.

Bajo estos criterios, este martes quedó demostrado que los equipos de la Liga MX no terminan de ajustarse a una competencia donde los norteamericanos ya tienen más de cinco meses de competencia, mientras que los equipos de México apenas llevan tres semanas de calendario.

Permeados por estos bemoles, Pumas cayó 3-1 con Inter Miami, mientras que Necaxa fue goleado por Orlando City 5-1, Atlas 4-1 por Atlanta United, Xolos Tijuana perdió con Seattle Sounders 2-1 y Querétaro 1-0 ante Real Salt Lake, en una clara muestra de superioridad de las escuadras de la MLS.

América con equipo alternativo

Una vez concretada la eliminación del América desde el segundo juego al no poder imponerse al Minnesota United en la pasada segunda fecha, llegó este martes al juego de la tercera jornada con la eliminación en la bolsa, por lo cual el técnico André Jardine decidió darle descanso a varios jugadores como Luis Malagón en la portería, Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, así como el suspendido Igor Lichnovsky.

Bajo este panorama, el equipo del estado de Oregón se fue adelante en el marcador por conducto del costarricense Ariel Lassiter al minuto 6 y después empató al minuto 53 Ramón Juárez para mandar el encuentro a la definición en penales.

Aquí América fue más efectivo con disparos exitosos del uruguayo Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas, Israel Reyes, Rodrigo Aguirre y cerró con éxito Henry Martín, mientras que por Portland anotaron Cristhian Paredes, Antony, Andrew Guerra y falló su disparo Kamal Miller, para decretarse el 5-3 a favor del cuadro americanista.

Chivas y Cruz Azul a lavar el orgullo de la Liga MX

No obstante que el único partido importante de este jueves en el cierre de la tercera fecha de la primera fase de la Leagues Cup será el que sostenga FC Juárez contra New York Red Bulls, debido a que si los fronterizos ganan dejarían fuera al Puebla que se encuentra con seis puntos por cinco que tiene el equipo chihuahuense.

Pero la realidad es que Cruz Azul en su duelo contra Colorado Rapids querrá demostrar que no todo ue negativo en la Leagues Cup después del vergonzoso 7-0 con Seattle Sounders y los dos puntos ante LA Galaxy.

Mientras que Chivas contra Cincinnati la tiene más complicada, pues el cuadro de Ohio es de los equipos más fuertes de la MLS y una victoria sobre el Rebaño Sagrado les podría dar el pase a la siguiente fase, dejando para cerrar la actividad para los mexicanos al Monterrey contra Charlotte y a Santos Laguna contra LA Galaxy, que con una victoria también se mete a la lucha por la segunda fase.

Hasta el momento en el Grupo I con equipos de la MLS ya están calificados Seattle Sounders e Inter Miami, mientras que por el Grupo II de la Liga MX tienen su boleto asegurado el Toluca, Pachuca y Tigres, restando saber si acude Puebla o se mete FC Juárez.

Seguir leyendo:

– Efraín Juárez denunció amenazas de muerte a Álvaro Angulo antes del juego vs. Inter Miami

– América, Cruz Azul y Chivas se van de la Leagues Cup por la puerta de atrás

– LAFC colocó a Tigres en terapia intensiva en la Leagues Cup y se acerca a la segunda ronda

