Efraín Juárez denunció amenazas de muerte a Álvaro Angulo antes del juego vs. Inter Miami

Álvaro Angulo, refuerzo colombiano de los Pumas de la UNAM, recibió amenazas de muerte a su número telefónico y a su correo electrónico previo al juego contra Inter Miami este martes, pero aun así decidió participar en el duelo contra las Garzas, denunció al finalizar el juego el técnico felino Efraín Juárez.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

El estratega universitario reveló lo anterior en la conferencia de prensa después de finalizar el juego, donde se despidieron de la Leagues Cup con una derrota ante el Inter Miami y lo hizo no para victimizar al jugador, sino para plantear un hecho tan delicado y grave.

Efraín Juárez confirma que Alvaro Angulo ha recibido amenazas de muerte desde Argentina, muy probablemente vengan de Independiente.



Reacciones Inter Miami vs Pumas. pic.twitter.com/laP5BXtR1d — JalbeRebel (@JalbeRebel12) August 7, 2025

Por esa razón expuso también que el club Universidad Nacional se encuentra realizando una investigación, aunque consideran que probablemente las amenazas provienen de Argentina, donde recientemente militó con el Independiente de Avellaneda.

Inclusive Juárez aseguró que el jugador colombiano se encuentra afectado por estos hechos, pero aun así determinó participar en el duelo contra Inter Miami, más con la finalidad de mostrar determinación y templanza en un momento tan delicado en donde su integridad está en riesgo.

“Recibe amenazas de muerte a su correo y a su teléfono, hoy el chico estaba afectado, esas cosas hay que decirlas, cero tolerancia a esas cosas, vamos a hacer una investigación, vamos a darle todo el apoyo”, expuso Juárez sobre este delicado asunto.

Atribuyó al tema físico la derrota con Inter Miami

Respecto a la derrota con Inter Miami, que representó el adiós de Pumas de la Leagues Cup, Juárez destacó que solo pudieron jugar bien los primeros 20 minutos y que después el tema físico les cobró factura al utilizar casi al mismo cuadro en los tres encuentros.



“Hicimos 20 minutos con profundidad por las bandas, como lo habíamos planeado, por un momento cuando el equipo no se siente agobiado, pierde pelotas y dejamos espacios. El tema físico nos ha mermado, somos un plantel muy corto, no hemos tenido esa rotación, estamos a la espera de un par de incorporaciones”, argumentó el estratega de los felinos.

Inconforme con el formato de la Leagues Cup

Después de la eliminación de la edición 2025 de la Leagues Cup, Efraín Juárez se mostró en desacuerdo con el formato, sobre todo porque los equipos mexicanos tienen que viajar a tres sedes diferentes, por lo cual destacó que al calificar solo 4 escuadras, el resto de los 14 equipos son pendejos.

"Angulo recibió amenazas de muerte en su correo y en su teléfono. No sé de dónde, pero todo indica que fue de Argentina" 🚨



➡️ Tras la derrota ante Inter Miami, Efraín Juárez, DT de Pumas, confirmó en conferencia que el ex jugador de Independiente fue intimidado y afirmó que el… pic.twitter.com/HKQSAWDoZI — Diario Olé (@DiarioOle) August 7, 2025





“Es un formato diferente al que estamos acostumbrados, de los 18 de cada grupo, solo clasifican 4, quiere decir que los otros 14 somos pendejos”, dijo con severidad.



También despotricó contra el criterio de los árbitros: “No entiendo que a un tipo le sacaron roja y al otro día apeló y lo pusieron a jugar, a nosotros nos dijeron que no, hay que adaptarse a todo. Hicimos un gran torneo ante uno de los grupos más complicados, en condiciones adversas”.



Por esa razón, aseguró que es subjetivo decir que Liga es mejor entre la MX o la MLS: “Es imposible hablar de quién es mejor, estos torneos nos dan la claridad de quién es mejor, estamos haciendo una sinergia contra equipos”.





Finalmente, respecto al tema del galés Aaron Ramsey, comentó que está en la etapa final de su recuperación y esperan tenerlo listo para la Liga MX lo antes posible: “Está en la etapa final para reincorporarse, sabíamos que iba a ser, así estaba en un momento en que si no se hubiera lesionado habría tenido ofertas de la Premier, estamos a la espera”, concluyó.

Seguir leyendo:

-Inter Miami, Orlando City y Atlanta United encabezaron repasada de la MLS sobre la Liga MX

– Lionel Messi y su lado oscuro, revelado por Martín Liberman

– Efraín Juárez no teme enfrentar al Inter Miami sin Keylor Navas

