Lionel Messi y su lado oscuro, revelado por Martín Liberman

Lionel Messi no es el rival leal y con conducta intachable en el terreno de juego, por el contrario y de acuerdo a críticas de su compatriota, el periodista Martín Liberman, acusó al astro argentino de ser un competidor desleal y que aprovecha su condición de leyenda para librar muchas críticas por su actitud.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

Liberman analizó los hechos que acontecieron en el juego entre Inter Miami contra el Atlas, donde señaló que la famosa “Pulga” no es una persona humilde y mucho menos amable, sino, por el contrario acudió a conductas fuera de reglamento faltándole al respeto a rivales y árbitros del encuentro contra los rojinegros.

“Este es el verdadero Messi, el que se le planta a los árbitros. El que los insulta a los árbitros, el que le pega un cachetazo a un pibito como ayer con el 199 de Atlas que no sé el nombre, el que le dedica el gol en la cara a Cóccaro”.

Liberman conocido por la dureza de sus críticas y por mantener no ser del grupo de periodistas que se rinden a los pies del líder moral de la selección de Argentina, fue más allá y cuestionó la ausencia de Messi en el pasado All Star Game y después hacerse la víctima de que las autoridades de la Major League Soccer no lo dejaron jugar en un partido del Inter Miami por no presentarse al juego entre la liga norteamericana contra la Liga MX.

“El Messi que dice en conferencia de prensa ayer: ‘eh, no me dejaron jugar el partido anterior’, lo cual es totalmente falso. Él fue multado porque no respetó los reglamentos que él mismo firmó. Hay un reglamento que dice que si vos sos nominado al All Star Game de la MLS tenés que ir, es como si LeBron James dice ‘no voy a jugar el partido de las estrellas de la NBA'”.

Argentina e Inter Miami juegan mejor sin Messi

El citado periodista Martín Liberman no se quedó con esas simples críticas, sino que fue más allá e inclusive aseguró que muchas veces el Inter Miami y la selección de Argentina juegan mejor sin Messi que cuando aparece en la cancha el famoso 10, exjugador del Barcelona y Paris Saint Germain.

Porque liberman odia tanto a Messi #messi pic.twitter.com/c7FwYG6zCC — JESUS LUCAS (@jesuslucas101) August 4, 2025

“Yo creo que el equipo a veces juega mejor sin él, y de hecho ha tenido que jugar algunas veces sin él. Es buena demostración para Scaloni también, saber que puede jugar sin él, aunque ha dicho que cuando el capitán esté disponible y quiera jugar, va a jugar todo el tiempo que él quiera”, concluyó.

Seguir leyendo:

-Los Pumas respiran: No enfrentarán a Messi en la Leagues Cup

– La lesión de Messi no fue aprovechada por el Necaxa al ceder dos puntos al Inter Miami

– El guardaespaldas de Messi vetado y multado en la Leagues Cup