Tragedia en Nevada: padre mata a su hijo de 11 años en aeropuerto de Elko y luego se quita la vida

Un niño de 11 años, identificado como Callan, fue asesinado a tiros por su padre, Giovanni Pérez, de 37 años, en un aparente caso de asesinato-suicidio ocurrido el 13 de abril en el aeropuerto regional de Elko, en Nevada.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Elko, los agentes respondieron a un reporte de tiroteo a las 12:38 del mediodía. Al llegar al lugar, encontraron que el padre había disparado contra su hijo dentro de un baño del aeropuerto y posteriormente se quitó la vida cerca de una taquilla.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional del Noreste de Nevada, donde falleció a causa de las heridas.

Un viaje interrumpido que terminó en tragedia

Padre e hijo se encontraban de viaje cuando el vehículo de alquiler en el que se trasladaban se averió a las afueras de Winnemucca. Ambos fueron remolcados hasta Elko con la intención de recoger otro automóvil.

Según la policía, ingresaron en dos ocasiones a un baño del aeropuerto. Fue durante la segunda vez cuando ocurrió el ataque.

Tras el incidente, un equipo especializado en desactivación de explosivos inspeccionó el vehículo familiar, sin encontrar artefactos sospechosos.

Un niño recordado por su talento y sensibilidad

La muerte de Callan ha generado especial conmoción debido a su historia reciente. El menor había obtenido el tercer lugar en un concurso de ensayos organizado por la Oficina de Educación del Condado de Merced, en California, en el que expresó su admiración por su padre.

El certamen buscaba destacar el impacto de los padres en la vida de sus hijos.

Una campaña en GoFundMe, creada para cubrir los gastos funerarios, describe a Callan como “increíblemente inteligente, divertido y amable”, con “una sabiduría impropia de su edad”.

Hasta el miércoles por la mañana, la iniciativa había recaudado cerca de $12,000 dólares de una meta de $13,000.

Familiares y allegados han impulsado diversas formas de homenaje. Una pariente, identificada como Jil Chiesa, compartió que la maestra de cuarto grado del niño planea plantar un árbol de secuoya en su honor dentro de la escuela.

Asimismo, compañeros de clase decidieron nombrar a una mascota del aula —una cobaya— con el nombre de Callan.

“Era mucho más que esta tragedia”, señala la campaña de recaudación. “Merecía más vida, más risas y un futuro que le fue arrebatado demasiado pronto”, según informó Merced Sun-Star.

Investigación en curso y antecedentes

Las autoridades continúan investigando los detalles del caso, incluyendo el lugar de residencia reciente de padre e hijo. Según la policía, ambos tenían vínculos con Merced, California.

También se confirmó que en diciembre pasado se presentó un reporte de desaparición en Clovis, tras el cual fueron localizados un mes después en Ogden, Utah.

Las autoridades indicaron que Giovanni Pérez padecía trastorno de estrés postraumático presuntamente relacionado con su servicio en el Ejército de Estados Unidos, donde habría estado desplegado en Irak.

Además, se encontraba en medio de una disputa legal por la custodia del menor con los abuelos maternos, y, según la policía, intentaba aislar al niño de otros familiares.

Hasta el momento, no se ha establecido un motivo claro del crimen.

El abuelo paterno del menor informó en redes sociales que ambos serán enterrados en el cementerio militar de Santa Nella, California, con honores militares.

Por su parte, la madre de Callan —quien estaba separada del padre— declaró que mantenía contacto telefónico con su hijo y que trabajaba para recuperar su custodia, declaró a KUTV.

Autoridades locales y el distrito escolar de Merced calificaron el hecho como una “tragedia inimaginable” y expresaron sus condolencias a la familia.

Si usted o alguien cercano enfrenta una crisis emocional o pensamientos suicidas en Estados Unidos, puede comunicarse con la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio y las Crisis marcando o enviando un mensaje al 988, disponible las 24 horas.

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