Bajo triple vigilancia la Green Card por matrimonio

El gobierno del presidente Donald Trump ha hecho cambios significativos en trámites migratorios, incluidas las peticiones de Residencia Legal Permanente o Green Card por matrimonio.

Quienes están ajustando su situación migratoria a través de su cónyuge ciudadano estadounidense o residente permanente deben saber dos cosas. La primera, que por tratarse de un pariente inmediato las visas no están sujetas a los topes anuales aunque los tiempos de espera varían en cada caso y pueden ser de seis meses hasta 14 meses, en el caso de cónyuges de ciudadanos. La segunda, que al igual que en otros asuntos migratorios, el gobierno de Donald Trump ha intensificado los requisitos para prevenir el fraude y eso supone que ocultar información relevante o cometer errores significativos lo coloca en riesgo de ser detenido o deportado.

En el año fiscal 2023, Estados Unidos concedió 1.17 millones de tarjetas verdes en todas las categorías: familiar, trabajo, lotería de visas por diversidad, y por razones humanitarias. En los primeros tres trimestres del año fiscal 2024 se emitieron casi un millón de tarjetas verdes.

En el año fiscal 2024, las solicitudes de tarjeta verde (I-485) por familiares, que incluye a los cónyuges de ciudadanos o residentes permanentes, ascendieron a 473,464. De estas, 412,475 fueron aprobadas y 47,496 denegadas. El tiempo promedio para el trámite fue de nueve meses.

En los pasados meses la prensa ha reportado casos de inmigrantes casados con ciudadanos o residentes permanentes que han sido detenidos por agentes migratorios incluso en medio de la cita donde se supone obtendrían su tarjeta de residente.

Desde el año pasado el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha endurecido el proceso de evidenciar que se trata de un matrimonio de buena fe y el escrutinio de los antecedentes del solicitante es más riguroso y esto incluye no únicamente su historial sino incluso lo que se dice en redes sociales. Y es que el norte de esta administración es detener y deportar. Por eso es importante evitar omisiones y errores que pueden convertir su sueño en una pesadilla.

El abogado de inmigracíon, David Leopold, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA), y experto en este tema, abordó la importancia de entender el actual contexto sobre la petición por matrimonio.

¿Se ha complicado el proceso de ajuste migratorio a través de un cónyuge ciudadano o residente permanente?

“Cada caso es diferente y todas las circunstancias son distintas. Pero es fundamental que las personas estén conscientes de que cuando solicitan la tarjeta verde a través de su cónyuge, recae sobre ellas la responsabilidad de demostrar que el matrimonio es auténtico. Eso significa que tienen que revelarlo todo. Tienen que aportar pruebas de que la pareja vive junta en unión matrimonial. Además, es muy importante saber que se investiga el historial de las personas. Si hay algún tipo de mancha legal, condenas penales, incluso delitos menores, cualquier delito que pueda haber involucrado a un niño, como dejar a un niño en un auto sin supervisión, este tipo de cosas, saldrá a la luz. Por lo tanto, si tiene alguno de esos problemas, es muy importante que hable con un abogado antes de presentar una solicitud de tarjeta verde por matrimonio.”

¿Qué precauciones deben tomar las parejas?

“En primer lugar, antes de acudir a la cita de ajuste de estatus, la pareja debe revisar la solicitud para asegurarse de que no se han cometido errores. Todos estos se pueden corregir. No pasa nada si se ha cometido un error, solo asegúrate de que, en la entrevista, le comuniques al funcionario que se ha cometido un error y que quieres corregirlo.

“Hay que tener mucho cuidado de no declarar nada incorrectamente. Lo que van a comprobar es cuándo fue la última vez que entraron en Estados Unidos para asegurarse de que no salieron del país mientras su solicitud estaba en trámite, ya que eso, en muchos casos, dará lugar a la denegación de la solicitud por abandono.

“La otra cosa que van a comprobar es si alguna vez ha declarado ser ciudadano estadounidense en cualquier contexto, incluso en el formulario I-9 al solicitar un empleo. Por eso es importante revisar tus antecedentes.

“Asegurarse de llevar fotos suyas y de su cónyuge juntos, cualquier otro documento que demuestre que viven juntos (contratos de alquiler o hipotecas), declaración de impuestos, pólizas de seguro, correspondencia a domicilio, cuentas bancarias, licencias de conducir, certificados de nacimiento de los hijos en común y, por supuesto, llevar sus documentos de identidad.

“Y recuerde, todo lo que diga es bajo juramento y queda grabado. Es realmente una mala idea declarar algo incorrectamente. Podría ser acusado de un delito y, por supuesto, podría dar lugar a la denegación de la solicitud de tarjeta de residencia, y podría llevar a la deportación de los Estados Unidos.

“Otra cosa con la que hay que tener mucho cuidado es si alguna vez ha comparecido ante un juez de inmigración. Asegúrese de saber qué ocurrió ante ese juez porque si el juez dictó una orden de deportación, es muy probable que le arresten en la misma entrevista si está sujeto a una orden de deportación definitiva, ya que comprobarán su nombre y su número, cotejarán su fecha de nacimiento, y realizarán todo tipo de comprobaciones de antecedentes.”

¿Quién corre el riesgo de ser detenido y por qué?

“Está en riesgo cualquier persona con una condena penal, que haya comparecido ante un juez de inmigración, que haya tenido algún tipo de roce con un tribunal de inmigración o con ICE, por lo que todas esas cosas deben verificarse antes de solicitar la tarjeta de residencia mediante el ajuste de estatus.

“Además, bajo la actual administración, cualquier persona que no se encuentre en una situación migratoria legal en el momento de comparecer ante el funcionario del USCIS podría ser detenida. Hemos visto cómo se detiene a personas con DACA. Hemos visto la detención de personas cuyos visados han caducado y que permanecen en el país con una solicitud de ajuste de estatus, aunque se trate de un período de estancia autorizada.

“Por eso es realmente importante que, si se encuentra en esas circunstancias, A) no presente la solicitud hasta que haya hablado con un abogado, y B) contrate a un abogado para que revise la solicitud con usted si ya la ha presentado, o para que la presente si aún no lo ha hecho, y que ese abogado lo represente en la entrevista. Mi opinión es que siempre que está enfrentándose al gobierno, es importante contar con un abogado que le explique qué motivos justifican la detención y cuáles no.

“La ley dice que si alguien está fuera de estatus, está sujeto a detención. No necesitan nada más que la sospecha de que usted está en el país sin documentos. Y eso podría ser alguien que solicitó el ajuste de estatus mientras su visado aún era válido y luego caducó. Eso no solía ser lo habitual, pero lo vemos cada vez más: alguien que ha entrado en el país con exención de visado mediante un ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes), algo muy peligroso. Si han excedido la estancia permitida por el ESTA y han solicitado el ajuste de estatus, podrían enfrentarse a la detención. Y sin duda, si se deniega el ajuste, serán detenidos y expulsados sin siquiera tener la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración, porque si se entra bajo el ESTA, no hay derecho a comparecer ante un juez de inmigración.”

¿Debería la gente llevar a un abogado a su entrevista de ajuste?

“Sí, por supuesto. Estas no son entrevistas amistosas. Se trata de un proceso contencioso. El USCIS está tratando de evaluar sus pruebas. Como solicitante de la tarjeta verde, usted tiene la carga de la prueba para demostrar que cumple con los requisitos. Y no es tan sencillo como rellenar un formulario, especialmente si alguna vez ha tenido algún tipo de condena penal, ya sea por un delito de drogas o por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI), cualquier tipo de delito menor, cualquier hurto menor, cualquier cosa; es realmente importante, como mínimo, que evalúen su caso antes de solicitar el ajuste de estatus. Acuda a un abogado. Vale la pena lo que cueste esa consulta. Es mejor pagar algo de dinero para recibir asesoramiento que presentarse a una entrevista y acabar detenido por ICE o CBP.

“Y recuerde: solamente porque conozca a alguien a quien le resultó fácil, y tenía antecedentes de conducir bajo los efectos del alcohol y no tuvo ningún problema, no le haga caso, porque usted no conoce todos los detalles. Cada caso es diferente, y si cree que podría enfrentar problemas, hable con un abogado. Y creo que es importante que le acompañe a la entrevista por si surge algo, y para que pueda recibir el asesoramiento adecuado y mejorar sus probabilidades de aprobación.”