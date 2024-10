La Volpe eligió a los 5 mejores porteros de México: sorpresa por una fuerte ausencia

Ricardo Antonio La Volpe, extécnico de la selección de México eligió a Jorge Campos, Oswaldo Sánchez, Jesús Corona, Pablo Larios y Pilar Reyes, como los cinco mejores guardametas del balompié azteca de las últimas cuatro décadas desde que desembarcó en la República Mexicana para defender la portería del Atlante en 1979.

Los cinco elegidos, entre los cuales no aparece Guillermo Ochoa, surgieron cuando La Opinión le consultó sobre las recientes declaraciones de Jorge Campos que eligió a Antonio “Tota” Carbajal como el mejor portero de México de la historia y en donde en sus gustos futbolísticos aparecieron los cinco porteros ya citados.

“En mis cuatro años en la selección, había dos porteros que me gustaban, el que fue a titular Oswaldo Sánchez y el otro para mí fue Jesús Corona, ahora si me dices tiempo más atrás dos arqueros que ya manejaban el área y que saber manejar el área que sepan cortar centros, no solamente atajar, es decir, buena colocación, saber dónde está la pelota y no que estén hasta atrás debajo de su travesaño, porque un día de estos se van a pegar en la cabeza como están muy atrás. A mí también me gustó Pablo Larios en su momento, como también Pilar Reyes, pero sin olvidarnos de Jorge Campos”, expuso el exestratega mundialista.

Oswaldo Sánchez está dentro de los cinco porteros aztecas elegidos por La Volpe en las últimas cuatro décadas en el fútbol de México. Crédito: Erick Saavedra | Imago7

Mientras que en el caso de Antonio Carbajal no pudo emitir un juicio porque no pudo verlo en acción y con respecto a Memo Ochoa, se debió a que dentro de sus gustos futbolísticos, el guardameta cinco veces mundialista solo lo convence como atajador y no como un guardameta que sepa manejar su área como el caso de Jorge Campos, Larios y Pilar Reyes.

“Ojo recuerda que yo llegué en el 79 y no vi a la “Tota” Carbajal, si Campos lo vio, pero yo no lo vi, pero Jorge fue otro avanzado, entonces no es para nombrar uno solo. Jorge Campos es un portero que manejaba toda el área y eso que no tenía un físico y ni con una altura que buscamos en los arqueros, porque en las pruebas de captación buscas arqueros que midan 1:80 mts por lo menos. Jorge no tenía estatura, pero tenía tan buena potencia y era muy inteligente”.

Y añadió en este punto: “Porque para mí era antiestético como se tiraba, te lo digo porque lo tuve en el Atlante, ahora con su visión, como se debe de atacar y saber cómo tener colocación, es el número uno. Cortaba centros, achicaba y ahora los arqueros juegan como Jorge Campos, entonces serían los reyes, porque se transforman en el líbero y no tienes que meter al contención para salir jugando desde atrás”.

La clasificación de La Volpe

Respecto a su clasificación de los cinco mejores porteros desde su óptica expuso que: “Yo los divido donde Jorge Campos sería el número uno, pero no era tan atajador, después Pilar Reyes, Pablo Larios, Oswaldo Sánchez y Jesús Corona.

¿Entonces donde dejas a Memo Ochoa?

Como atajador, y lo que tengo que explicar, porque hoy tienes que cortar un poco los centros, porque si o un arquero no achica un poco como donde 95 por ciento de jugadas son centros. Hay que tener referencia de tu marco y el balón, pero eso es porque se trabaja mal abajo, en la formación de arqueros, el problema es quienes enseñan a los jóvenes, los instructores nunca jugaron en Primera División y no voy a dar nombres, pero me pasó

Guillermo Ochoa sin restar sus méritos como quíntuple mundialista de México, no aparece entre los gustos de La Volpe dentro de los mejores porteros mexicanos de las últimas cuatro décadas. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

“Hoy son instructores porque se ponen a ver tutoriales en el internet, por la tecnología, se ponen y se meten a ver cómo trabajan los arqueros del Manchester o del Barcelona, y esos son los que entrenan, pero no saben explicar al jugador las referencias, por no es lo mismo cuando cobra un tiro de esquina un derecho o un zurdo y también pasa eso en los tiros libres”

