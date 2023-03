Jesús Corona se despide de la Selección Mexicana y le manda indirecta a Memo Ochoa: “Es momento de que vengan las nuevas generaciones”

A sus 42 años de edad, Jesús Corona, el guardameta de Cruz Azul comunicó a la prensa su deseo retirarse de las canchas, algo que le encantaría hacer con La Máquina Celeste, por lo que está buscando una extensión de contrato por un año más. De la misma forma, obvio su retiro de la selección de México y dijo que ya es momento de cederle el paso a las nuevas generaciones de porteros, dándole un raspón a Guillermo Ochoa, quien sigue firme en su decisión de ir al próximo Mundial del 2026.

En conferencia con los medios de comunicación previa al duelo de la Máquina Celeste contra Pumas dejó claras sus intenciones, aunque esta plenamente consciente de que eso es una decisión que no depende de él, por lo que ya está en pláticas con la directiva de Cruz Azul.

“Mi ilusión es mantenerme en el club, obviamente me gustaría retirarme aquí en la institución, en esta institución que me ha respaldado en todo momento, por lo que estoy muy agradecido. A mí me gustaría jugar un año más y ya pensar en el retiro”, explicó.

“Ahora estaré a punto de juntarme con Víctor Velázquez para platicar acerca de ese tema. Mi idea es continuar en el club, pero le dije que iba a ser muy sincero acerca de cómo me sentía de mi rodilla, con el tema que tuve hace un año y bueno, ahora me siento muy bien físicamente, que es algo muy importante para tomar esta decisión de poder continuar, obviamente se tiene que hablar con la directiva, hablar con Oscar Pérez también, el nuevo entrenador, el ‘Tuca’ también tiene que ser partícipe de esto, pero estoy tranquilo, estoy disfrutando de cada momento”, acotó.

Sobre si le gustaría volver a la Selección Mexicana, el veterano jugador, quien no ha sido convocado al Tri desde el 2018, cuando Gerardo Martino llegó al timón, obvió su alejamiento del equipo nacional y consideró que estamos en un momento en el que se le debe dar la oportunidad a los guardametas más jóvenes.

“Es momento de que vengan las nuevas generaciones, eso me queda claro. En el proceso pasado no tuve la oportunidad de ir en ni una sola convocatoria y eso se respeta. Las decisiones que toma el entrenador se tienen que respetar. Ahora, estamos en otro momento, me ha tocado estar en selección nacional por 15 años desde la primera vez que fui convocado, y es momento de que las nuevas generaciones levanten la mano y se les debe de brindar esa oportunidad, se les tiene que brindar ese momento y que ellos lo aprovechen, en cada oportunidad que sean convocados y en cada torneo”, exclamó.

Después de este comentario, la charla inmediatamente se relacionó a Memo Ochoa, quien apareció en la convocatoria más reciente del nuevo DT del combinado, Diego Cocca, y que además es de todos sabido que tiene intenciones de ir al Mundial del 2026, aunque para ese entonces tendrá 41 años, por lo que se le preguntó directamente a Corona sobre el tema, a lo que respondió que el técnico tiene sus razones para elegir a los seleccionados y que él piensa que es por un tema de jerarquía y liderazgo.

“Es un tema del cual, el técnico en turno lo pone en la balanza, saber qué es lo que necesita la selección realmente. Me imagino que lo hace por un tema de experiencia, de jerarquía, que también vaya arropando a todos estos jóvenes, que pasan por un muy buen momento, ‘Memo’ ha mostrado esa capacidad siempre que se le ha requerido en la selección, me imagino que por eso es la decisión que ha tomado el técnico nacional”, concluyó.

