Exmundialista elige a Campos, Ochoa y Carbajal, como los mejores de México

El exportero mundialista en Japón y Corea del Sur 2002 y Sudáfrica 2010, Óscar “Conejo” Pérez, colocó en el podium de los tres mejores guardametas de la historia del fútbol de México a Jorge Campos, Guillermo Ochoa y Antonio “La Tota” Carbajal.

Enterado de las declaraciones que hizo Jorge Campos hace algunos días al elegir a la “Tota” Carbajal como el mejor portero en la historia de México, el exportero de Cruz Azul, Tigres UANL, Jaguares, Necaxa, San Luis y Pachuca, coincidió con el ahora analista de TV Azteca y en una charla con La Opinión, añadió al propio Campos y a Memo Ochoa.

Guillermo Ochoa sueña con disputar su sexto Mundial ⚽🏆🇲🇽



En su presentación oficial con el AVS Futebol SAD, Ochoa tiene como objetivo mantenerse a buen nivel en la Primeira Liga para ser considerado en Selección Mexicana 💪🔥📝 pic.twitter.com/oL4AAcZE3K — AS México (@ASMexico) September 10, 2024

Pérez dijo que:”Es bien difícil poder designar a alguien, creo que todos en su momento hicieron cosas importantes, trascendieron. En este caso la “Tota” Carbajal, creo que también es uno de los porteros que dejó huella, que hizo historia, que jugó 5 mundiales, y eso no es fácil, es uno de los que puede ser marcado como más relevantes, más que mejor de la historia”,

Y añadió que: “En el caso de Memo Ochoa, ya también lleva cinco mundiales, pero creo que Jorge Campos también marcó un antes y un después en la historia de los porteros cuando apareció por primera vez en el mundial de 1994. Creo que cada uno tiene un lugar especial en la historia del fútbol y de México”.

Por esa razón el guardameta que hiciera historia en Cruz Azul sentenció que: “No me atrevería decir que uno fue más que otro, aunque si nos vamos por logros Memo y la Tota Carvajal jugaron cinco mundiales, y eso no es nada fácil porque te habla de una constancia, regularidad, disciplina, y si es por logros, ellos están ahí, pero si nos vamos a lo mediático, creo que Jorge ha sido de los más importantes que ha aparecido”.

Una complicada elección

Óscar Pérez dijo que elegir a alguien encima de otro es muy complicado y expuso las razones de porque: “Para unos será diferente, pero creo que todos tuvieron su mérito, Carbajal, Larios, Campos, Memo Ochoa, Oswaldo, Corona, creo que ahí si México ha tenido mucha calidad y eso se ha visto reflejado en la cancha”.

El ex guardameta de la Máquina que se dio a conocer de manera internacional en la Copa Libertadores de 2001 cuando defendió la meta cruzazulina en duelos memorables contra River Plate, Rosario Central y Boca Juniors, también expuso que: “incluso hablar de quién es mejor es subjetivo y desde el punto de vista de alguien donde influyen muchos factores”.

Dallas, Texas a 20 de Marzo de 2024. Guillermo Ochoa durante el entrenamiento de la selección nacional de México, previo a la liga de naciones de la CONCACAF 2024, realizado en el estadio Cotton Bowl. Foto/Imago7/Etzel Espinosa

Destacó que lo que ha hecho Guillermo Ochoa actualmente es digno de destacar, pero establecer que estará en el Mundial 2026 dependerá de que: “Este en su mejor momento, de que todavía tenga esa capacidad que ha mostrado, creo que es lo que definirá si está bien o no”.

Gran competencia

El exmundialista también se refirió al actual momento de la portería de la selección de México y dijo que: “En ese sentido creo que Aguirre se inclinará por quién le dé más seguridad, de que pueda ver que no habrá porque preocuparse por la portería y en ese sentido existen muy buenos arqueros como Luis Malagón, Raúl “Tala” Rangel que se ha visto muy seguro, Julio González, Carlos Acevedo, el chico que viene de España, en fin, al final será una decisión complicada, pero creo que la asumirá el “Vasco” con la seguridad de que su elección fue la correcta”, concluyó.

¡NO SE RINDE! 😅



Guillermo Ochoa quiere hacer historia y busca llegar a su sexto mundial. El portero de 39 años se codea entre grandes figuras que también podrían llegar a su sexta Copa del Mundo con la misma edad. 😳



¿De quiénes hablamos? 👀👀👀https://t.co/a5mMMhvomj — W Deportes (@deportesWRADIO) September 13, 2024

Seguir leyendo

-Javier Aguirre “amenazó” al Conejo Pérez previo al debut del Tri en Sudáfrica 2010

-Buffon no duda que Memo Ochoa pueda jugar el Mundial 2026

-“La Tota” Carbajal, una leyenda del fútbol mexicano