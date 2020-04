Javier Aguirre “amenazó” al Conejo Pérez previo al debut del Tri en Sudáfrica 2010

El ex guardameta fue titular en el Mundial, por encima de Guillermo Ochoa

Han pasado casi 10 años desde el Mundial de Sudáfrica 2010; y una de las tantas polémicas que hubo relacionadas con la Selección Mexicana fue la vuelta de Javier Aguirre al banquillo, quien desató aún más el morbo al convocar al “Conejo” Pérez para la justa mundialista.

Ahora, ya retirado, el ex guardameta confesó en una entrevista con Eugenio Díaz, lo que habló con el “Vasco” antes de que arrancara el torneo.

“La última semana para empezar el Mundial, yo ya tenía ese nervio, de a lo mejor poder empezar pero Javier no nos decía nada. Ya íbamos al estadio y me dijo ‘a ver, cabrón, no la puedes cagar, la cagas y ni tú ni yo regresamos a México’, por toda la presión que había generado la decisión que había tomado”, dijo el “Conejo” Pérez a partir del minuto 7 de la entrevista.

El guardameta, que ya había tenido sus mejores años como profesional con Cruz Azul, estaba en el que parecía el final de su carrera con Jaguares de Chiapas, y tuvo que ser fuerte en lo mental para soportar las críticas.

“Yo sabía que era un reto importante, me aislé de todo eso. Veía Internet, y veía todo lo que hablaban y decían”, apuntó.

El “Conejo” contaba con el respaldo de Aguirre, con quien ya había sido titular 8 años antes en Corea-Japón 2002, a pesar de eso, sabía que su lugar en el 11 titular no estaba asegurado.

“Nos dijo que nadie tenía el puesto seguro, que empezaba la carrera por la titularidad. Me puse las pilas. Los patrocinadores, todo era para Memo, y de alguna manera yo no me desgastaba. Eso me permitió descansar, concentrarme, yo sabía lo que quería Javier y en qué quería que lo ayudara”, concluyó.