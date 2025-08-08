David Faitelson insiste en que Iván Alonso tiene cuentas ilegales a costa de Cruz Azul

David Faitelson, analista de TUDN, volvió a la carga contra los supuestos malos manejos de la directiva de Cruz Azul en sus contratos y dentro de esta serie de revelaciones que dio a conocer en el pódcast “La Perrada” señaló al director deportivo de la Máquina Celeste Iván Alonso de beneficiarse con recientes fichajes.

Como se recordara, la semana pasada Faitelson dijo a conocer que en el fichaje del griego Giorgos Giakoumakis hubo cosas muy raras en el costo del contrato del jugador por un total de $28 millones de dólares por un acuerdo por cuatro años.

Esta revelación le generó toda una serie de cuestionamientos contra el periodista de la empresa de Televisa por usuarios de redes sociales simpatizantes de la Máquina Celeste, que cuestionaron la ética periodística del exdiscípulo de José Ramón Fernández por haber filtrado detalles de un contrato privado y asumir como mérito deportivo mostrar los detalles del mismo.

Las sospechas contra Iván Alonso

Respecto a Iván Alonso, el analista deportivo dijo que en los documentos que le proporcionaron aparece el nombre de Iván Alonso en una cuenta de un banco de Luxemburgo en donde se le depositaron tres millones de dólares mensuales.

“Tengo documentos de una cuenta bancaria a nombre de Iván Alonso en un banco de Luxemburgo, en la que se manejan 3 millones de dólares al mes”, precisó bajo esta supuesta investigación que ha sido calificada por la afición de Cruz Azul como una venganza de la anterior directiva encabezada por Guillermo Álvarez Cuevas, conocido como “Billy” que enfrenta procesos penales por el delito de corrupción y desfalco.

Empero, en su defensa destacó que no podía asegurar que ese dinero sea producto de negocios por los fichajes en México de Cruz Azul: “No tengo forma de probar que ese dinero sea producto de algo ilegal, puede ser que se trate de sus ahorros“, precisó.

La mala imagen de Alonso

Cabría señalar que en el fútbol de México Iván Alonso se ha hecho de una fama de indeseable por varios equipos por sus dudosas participaciones desde su época de jugar con el Toluca cuando incumplió su contrato y después en el Pachuca por el fichaje de Jesús Trindade, donde la directiva le descubrió un desvío de $500 mil dólares, lo cual motivó su despido de la organización hidalguense.

Por esa razón, los dirigentes del Pachuca advirtieron a Cruz Azul de la imagen de Alonso y no obstante lo terminaron contratando. Precisamente el ingeniero Víctor Velázquez, presidente de la cooperativa cementera, aseguró que iniciarán un proceso legal para descubrir quién filtró los detalles del contrato de Giorgos Giakoumakis.

