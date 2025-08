¿Amaury Morales está borrado por Nicolás Larcamón en el Cruz Azul?

El habilidoso novato de Cruz Azul Amaury Morales parece que no tiene la confianza del técnico Nicolás Larcamón, porque de lo contrario no habría razones para que en los primeros cinco juegos que ha disputado la Máquina Celeste en la Liga MX y en la Leagues Cup apenas sume cinco minutos.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

De acuerdo a la información oficial de la Liga MX, esta cantidad de minutos es muy limitada sí se toma en consideración los minutos de los primeros tres juegos de este pícaro delantero que con los entrenadores Martín Anselmi y Vicente Sánchez fue alzando la mano para ganar protagonismo en el terreno de juego y lo hizo de una buena manera que poco a poco fue ganando reconocimiento de los aficionados de la Máquina Cementera.

¿QUÉ PASÓ CON AMAURY MORALES? 😓



Paso de ser la promesa que Cruz Azul necesitaba a estar completamente borrado por Nicolás Larcamón. 🚂🔵 pic.twitter.com/bqE7Ll5jpk — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 6, 2025

Pero actualmente en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX su participación se limita al juego de la fecha dos contra el Atlas donde empataron 3-3 en el estadio Jalisco y en donde el delantero solo jugó los últimos cinco minutos al ingresar de cambio por Jorge Sánchez.

A partir de ese momento no aparece en el mapa de opciones del estratega sudamericano que ha preferido apostar por otros jóvenes jugadores como el caso de Mateo Levy que pertenece a la misma cantera cementera o de Jeremy Márquez proveniente del Atlas que suman 22 y 18 minutos respectivamente en el terreno de juego en estos tres juegos del torneo de México.

Una decisión extraña de Larcamón, sobre todo con un jugador que mostró estar listo para sacar las papas del fuego en partidos de otros entrenadores como aquella semifinal del torneo Apertura 2024 contra el América en el duelo de vuelta cuando se despachó con un golazo que alentó una brava reacción cementera.

Inclusive Morales en el torneo anterior, no obstante su registro de menor fue de los jugadores con más minutos de los novatos para la regla 20/11 con 421 minutos en el terreno de juego, pero actualmente Larcamón ha apostado para ese papel con Mateo Levy como eje de ataque más fijo que las labores de Morales por las bandas y con mucha habilidad.

🚂Más allá de los resultados, a Larcamón también se le cuestiona no darle minutos a Amaury Morales: de 5 partidos posibles, el canterano solo ha jugado ¡4 MINUTOS! con el DT argentino.



Hace meses se hablaba de contrato de primera… hoy está borrado. pic.twitter.com/E5ovGvFHFc — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) August 4, 2025

Para colmo de males en Cruz Azul las decisiones de Larcamón están siendo revisadas con lupa después del desastroso 7-0 que les propinó el Seattle Sounders en la Leagues Cup en un resultado que prendió las alarmas en el cuadro cementero respecto a sí fue la decisión correcta prescindir de Vicente Sánchez y darle la alternativa al ex técnico del Puebla, León y Necaxa en la Liga MX.

Sin lesiones y en activo

De acuerdo a datos verificados extraoficialmente, Amaury Morales no presenta lesión alguna para no haber sido tomado en cuenta y su ausencia pasa más por el gusto del técnico, sin tomar en cuenta que no hace mucho fue nombrado el tercer mejor futbolista Sub-21 del continente por el CIES Football Observatory, ha desaparecido del radar del técnico cementero.

Amaury Morales (19) es junto a Franco Mastantuono uno de los mejores futbolistas U21 en cuanto a mayor cantidad de asistencias por 90’. Esto entre las diez principales ligas de América:



– Elián Caicedo 🥇🇪🇨

– Franco Mastantuono 🥈🇦🇷

– Amaury Morales 🥉🇲🇽



Vía:@CIES_Football pic.twitter.com/iQmiDF6zKn — Julio Rodríguez (@julioordz10) July 11, 2025

La realidad es que la decisión de Larcamón pasa por el gusto futbolístico y porque quizá tiene más afinidad por el jugador mexicano con ascendencia argentina como Mateo Levy, aunque sin duda el Cruz Azul ha extrañado la habilidad de este pícaro delantero.

Quizá una de las explicaciones que pudieran existir es que con la selección de México en el torneo Maurice Revello Sub 20 en Toulon, Francia no tuvo un buen desempeño e inclusive fue reprendido con dureza por el técnico de la selección Fernando Arce, donde inclusive se escuchan palabras altisonantes contra el jugador cementero.

NO POS' ASÍ O MÁS CLARO 😅🔥



Eduardo Arce, técnico de la Selección Mexicana en Toulon, explotó contra la joya de Cruz Azul, reprochando la actitud de Amaury Morales.



“¡Amaury, o corres o te saco a la v**ga!”, fue lo que le dijo Arce en pleno partido ante Francia en el Maurice… pic.twitter.com/MAxP4lketB — Futbol Total (@futboltotal) June 15, 2025

Otro tema es que la directiva no lo renovó como él buscaba supuestamente y lo mantiene con registro de menor, lo cual representa una baja considerable de salario en relación con los demás en el plantel celestes, según versiones emanadas dentro del propio Cruz Azul.

Seguir leyendo: