Leagues Cup 2025: cómo se jugarán los cuartos de final

La Leagues Cub 2025 ya pasó la primera fase. Después de 54 partidos quedaron definidos los cuatro representantes de la Major League Soccer y los cuatro representantes de la Liga MX que aún están con vida en este torneo. Conoce los detalles de los cuartos de final de esta atractiva competición.

Luego de tres jornadas intensas, en la Liga MX clasificaron los Diablos Rojos del Toluca (8 puntos), los Tuzos del Pachuca (7 puntos), Tigres de la UANL (6 puntos) y el Club Puebla (6puntos). En esta ronda quedaron eliminados equipos importantes como las Chivas de Guadalajara, Pumas de la UNAM, Cruz Azul, Rayados de Monterrey y el Club América.

Del otro lado de la acera está el único club que ganó sus tres partidos. Seattle Sounders lideró la zona estadounidense (9 puntos). El Inter Miami lo sigue en la lista (8 puntos), acompañado de Los Angeles Galaxy (7 puntos) y Orlando City (7 puntos). En esta ronda se quedaron afuera clubes importantes como Columbus Crew, Los Angeles FC y San Diego FC.

Cuartos de final de Leagues Cup 2025

Ya se conocen los emparejamientos de los cuartos de final de la Leagues Cup. Aún no se conocen cuáles serán las sedes de los encuentros, pero los cruces aclaran un poco más el panorama camino a la gran final.

Seattle Sounders FC (MLS 1) vs. Puebla (LIGA MX 4)

Inter Miami CF (MLS 2) vs. Tigres (LIGA MX 3)

LA Galaxy (MLS 3) vs. Pachuca (LIGA MX 2)

Toluca (LIGA MX 1) vs. Orlando City SC (MLS 4)

Las entradas para poder presenciar estos encuentros podrán ser adquiridas en LeaguesCup.com. Además, los aficionados también podrán comprar sus boletos a través del Club de la MLS. Los tickets estarán a la venta en el momento en el que se anuncien la sede de cada uno de los partidos.

No está de más recordar que la Leagues Cup 2025 le entregará cupos a la Liga de Campeones de la Concacaf de 2026 a los tres mejores clubes ubicados en este torneo (habrá duelo por el tercer lugar). Además, el campeón de esta competición también tendrá el derecho de disputar el próximo Mundial de Clubes de la FIFA.

