¿Cuáles son los cuatro equipos de Liga MX que avanzaron en Leagues Cup?

La Leagues Cup terminó su fase de grupos y cuatro equipos de la Liga MX avanzaron a los cuartos de final, con algunas sorpresas.

Los cuatro equipos son: Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla.

Se quedan fuera los grandes como América, Cruz Azul, Chivas, Pumas y los Rayados de Monterrey.

Juárez no pudo entrar entre los cuatro mejores, debido a que perdió en tanda de penales en su último partido. Con esa unidad, Juárez habría sacado a Puebla del cuarto puesto.

Ningún equipo de la liga mexicano tuvo paso perfecto durante la fase de grupos. Aunque cuatro equipos se fueron sin derrotas: Toluca, América, Juárez y Pachuca.

Los cuatro clubes de la Liga MX se enfrentarán a los cuatro clasificados de la MLS en los cuartos de final. Es decir, las dos ligas pueden quedarse sin representantes en la siguiente fase.

LA Galaxy e Inter Miami entre los representantes de la MLS

Los Angeles Galaxy no marcha bien en la MLS, pero consiguieron dos victorias y un empate para meterse entre los ocho mejores del torneo.

El club de Los Ángeles goleó 4-0 al Santos Laguna y aseguraron el tercer lugar del grupo con siete puntos.

Por la MLS, nueve equipos terminaron la fase de grupos sin conocer la derrota. Una amplia diferencia en comparación al fútbol mexicano.

El Seattle Sounders fue el único equipo que tuvo paso perfecto con tres victorias, incluyendo la goleada humillante 7-0 sobre Cruz Azul.

Inter Miami de Lionel Messi terminó con 7 puntos al igual que Orlando City para completar los cuatro clasificados de la Major League Soccer.

¿Cuándo se disputan los cuartos de final de la Leagues Cup?

La siguiente ronda del torneo de la Leagues Cup se disputa el siguiente 19 y 20 de agosto, con dos partidos en cada fecha.

Las semifinales se jugarán entre 26 y 27 de agosto y la gran final del torneo será el 31 de agosto.

