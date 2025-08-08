Heung-min Son elogió a Carlos Vela y reconoció que no está a su nivel

La llegada de Heung-min Son a Los Angeles FC supone un gran salto de calidad para el conjunto estadounidense. Son se convirtió en el fichaje más caro de la Major League Soccer. Sin embargo, el impacto de surcoreano no superaría al de Carlos Vela. Así lo reconoció el exjugador del Tottenham.

Heung-min Son fue uno de los jugadores más importantes de la Premier League en los últimos años. El delantero asiático podía haberse quedado en Europa por su gran nivel, pero jugará con el LAFC y esto ha revolucionado el torneo.

El fichaje de Son ha sido comparado con el de Carlos Vela. De hecho, se estima que el surcoreano pueda guiar a Los Angeles FC a la obtención de campeonatos y, junto a ellos, romper algunos récords. Pero Heung-min Son considera que no está a al nivel del “Bombardero”.

“Siendo honesto, no estoy a ese nivel. Jugué algunas veces contra él y es increíble. Es un jugador fantástico y todo lo que hizo por este equipo; es una auténtica leyenda y yo aspiro a eso, en unos años cuando me vaya, ser parte de ese grupo de leyendas que lo dieron todo”, dijo Heung-min Son.

En 2019 Carlos Vela tuvo una temporada de ensueño y estableció un récord dentro de la Major League Soccer. En ese año el delantero mexicano marcó 34 goles en 31 partidos disputados y dejó atrás el récord de Josef Martínez de 31 anotaciones.

En términos generales, el “Bombardero” jugó 189 partidos con la camiseta de Los Angeles FC. En 13,994 minutos dentro del campo, Carlos Vela aportó 93 goles y 54 asistencias para el conjunto angelino. El mexicano dejó su huella en la MLS.

Son prefirió la MLS

El exfutbolista del Tottenham tenía un gran nivel que le pudo haber permitido mantenerse en el fútbol del Europa. El mismo Heung-min Son reconoció que tuvo ofertas de otros equipos, pero que al final se terminó decantando por Los Angeles gracia a las charlas con el gerente general John Thorrington y su excompañero Hugo Lloris.

“Si soy honesto, no fue mi primera opción. Pero desde la primera llamada cuando hablé con John después de que terminó la temporada, él simplemente cambió mi mente. Cambió mi corazón. Cambió mi cerebro. Me mostró el destino donde debería estar. Ahora mismo, estoy aquí. Estoy más que feliz”, agregó el surcoreano.

