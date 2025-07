Los Angeles FC compartieron su nuevo himno “Street x Street”

Los Angeles FC siguen en su proceso de innovación dentro de la Major League Soccer. El conjunto estadounidense lanzó su nuevo himno llamado “Street x Street”. En esta composición participaron artistas reconocidos como Sia, Cypress Hill y el productor DJ Flict.

“Colaborar con Sia en STREET X STREET fue una novedad para nosotros y aportó una energía completamente nueva (…) Su potente voz llevó la canción a otro nivel. Cypress Hill siempre se ha dedicado a traspasar límites y probar cosas nuevas. Colaborar con Sia y DJ Flict para crear este nuevo himno de LAFC era simplemente lógico”, resaltó B-Real, líder de Cypress Hill.

La intención de este nuevo producto es que los aficionados de Los Angeles FC se sientan identificados con él. Este tema fue producido con la intención de que conecte con la comunidad y acompañe al conjunto estadounidense.

“LAFC es un movimiento aquí en Los Ángeles, y este himno captura a la perfección el espíritu de nuestra comunidad. Construimos este club calle a calle, cuadra a cuadra, uno a uno, y nos sentimos muy honrados de que artistas globales tan talentosos crean en nuestra comunidad y dediquen su tiempo y energía a crear música para nuestros aficionados”, agregó Rich Orosco, director de marca de Los Angeles FC.

DJ Flict, productor nominado al Grammy, describió este tema como una canción con pinceladas de pop junto con agregados de “hip-hop crudo y callejero”. Esta combinación fue posible con la colaboración entre Sia y Cypress Hill.

El tema “Street x Street” está disponible a través de la plataforma de Apple Music. El video clip puede ser detallado en la página oficial del equipo y con el pase de temporada de la MLS en Apple TV.

Himnos de Los Angeles FC

“My Home” de Stix (2019).

“Do It For LA” con DJ Flict, Kid Ink y B-Real (2022).

“Reppin The City” con DJ Flict, Cypress Hill y Shavo (2022), el remix de “Do It For LA” con DJ Flict, Kid Ink, B-Real y D Smoke (2023).

“Ciudad de Campeones” con Alemán, B-Real y Bobby Castro (2023).

“Por La Cultura” con O.T. Genasis, Bobby Castro y DJ Flict.

Sigue leyendo:

– Thomas Müller podría llegar a Los Angeles FC

– Los mejores memes de la derrota de la Liga MX en el All Star Game

– Guillermo Ochoa y su último “tren” hacia la MLS

– El Arsenal tendría todo cerrado para lanzar el “bombazo” de verano con Viktor Gyökeres