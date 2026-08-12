El Seguro Social agrega 14 nuevas enfermedades para recibir los beneficios por discapacidad

Las personas con ciertos diagnósticos graves ahora podrían tener una vía más rápida para solicitar beneficios por discapacidad en Estados Unidos. La Administración del Seguro Social (SSA) añadió 14 afecciones médicas a su lista de Prestaciones por Compasión (CAL), un programa creado para acelerar la revisión de casos especialmente delicados.

Con esta actualización, la lista alcanza 314 afecciones. Según la SSA, el programa ha permitido que aproximadamente 1.2 millones de personas obtengan la aprobación de sus beneficios por discapacidad desde su creación en 2008.

“La iniciativa de Prestaciones por Compasión elimina la burocracia y nos permite brindar apoyo a las personas que sufren diagnósticos que les cambian la vida y necesitan ayuda rápidamente”, comentó Frank Bisignano, comisionado de la Administración del Seguro Social, al anunciar la ampliación.

La actualización busca que las personas con algunas de las enfermedades más graves no tengan que enfrentar necesariamente los mismos tiempos de espera que una solicitud convencional.

¿Qué son las Prestaciones por Compasión (CAL)?

Las Prestaciones por Compasión (CAL) están diseñadas para identificar con mayor rapidez enfermedades graves, potencialmente mortales, poco comunes y determinados tipos de cáncer.

La SSA utiliza tecnología para detectar en las solicitudes aquellas condiciones que forman parte de la lista. Cuando se confirma el diagnóstico y se cuenta con la evidencia médica necesaria, el caso puede avanzar con mayor rapidez que una solicitud convencional. Estas reglas de evaluación sirven para determinar a los beneficiarios tanto del Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) como del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

Esto puede representar una diferencia importante para quienes necesitan asistencia económica después de recibir un diagnóstico que les impide trabajar. La agencia ha señalado que una solicitud típica de beneficios por discapacidad puede tardar entre seis y ocho meses en ser aprobada.

Entre las nuevas afecciones aparecen trastornos neurológicos y genéticos poco frecuentes, además de enfermedades oncológicas. La lista actualizada incluye:

Deficiencia de adenilosuccinato liasa, forma neonatal y tipo 1. Síndrome de Aicardi. Síndrome de Baraitser-Winter. Síndrome de cutis gyrata de Beare-Stevenson. Síndrome de Bohring-Opitz. Trastornos genéticos relacionados con CASK. Linfoma de células T hepatoesplénico. Enfermedad de Lafora. Crisis epilépticas parciales migratorias malignas de la infancia (MMPSI). Síndrome OPHN1. Sarcoma cardíaco primario. Melanoma maligno intracraneal primario. Melanoma uveal con metástasis. Microsíndrome de Warburg.

La SSA explicó que algunas de estas condiciones afectan principalmente a niños, mientras que otras corresponden a enfermedades poco frecuentes y ciertos tipos de cáncer.

La lista médica no significa aprobación automática

Es importante distinguir entre la inclusión de una enfermedad en las Prestaciones por Compasión y la aprobación automática de un beneficio. La condición médica debe ser confirmada mediante la documentación correspondiente y la persona todavía tiene que cumplir los requisitos del programa que solicita.

Esta diferencia también es relevante para quienes buscan el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). La SSA utiliza categorías médicas para evaluar las solicitudes de discapacidad, pero el SSI además tiene requisitos relacionados con los ingresos y los recursos económicos.

Para 2026, el pago federal máximo del SSI es de $994 dólares mensuales para una persona y de $1,491 dólares para una pareja elegible. Sin embargo, la cantidad puede ser menor dependiendo de factores como los ingresos, la situación de vivienda y otros recursos del solicitante.

Por ello, una persona con una de las nuevas afecciones de la lista CAL no debe asumir que recibirá automáticamente una cantidad específica de SSI. La inclusión puede ayudar a agilizar la evaluación médica, pero la elegibilidad económica y los demás requisitos siguen siendo determinantes.

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