Precio del dólar en México hoy, 12 de agosto del 2026: el billete verde se deprecia

En un miércoles en el que se dio a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos, el precio del dólar en México inició la jornada de este 12 de agosto con una considerable caída, que afecta las remesas que los connacionales envían a su país de origen.

El dólar cotizó en promedio en $17.06 pesos en la apertura de la jornada de este miércoles 12 de agosto. Esto significó una disminución del 0.35% respecto al precio del cierre anterior de $17.10 pesos mexicanos,, según datos del Dow Jones.

Aunque los datos de la inflación de Estados Unidos se dieron a conocer esta mañana, los economistas anticipaban que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio sería del 3.4%, con un avance mensual del 0.1%. El reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) se alineó con estas estimaciones.

Esta caída del dólar es una de las más altas registradas en la última semana, con un descenso de 1.11%, con respecto al cierre anterior. El tipo de cambio del dólar a peso ha tenido una tendencia negativa por dos días consecutivos. A su vez, esto sitúa una variación negativa del billete verde con una disminución del 8.39% en un año.

Por otro lado, la caída en el valor del dólar coincidió con una jornada en la que el peso mexicano tuvo ganancias del 0.29%, avanzando este miércoles a niveles no vistos en seis meses y acercándose al piso de los $17 pesos.

El Banco de México (Banxico) reportó que el cierre oficial del martes 11 de agosto fue de $17.0876 pesos por dólar, valor que resulta del promedio de las transacciones bancarias que se suscitan durante la jornada. Sin embargo, debido a que el precio del dólar se cotiza en todo el día, el tipo de cambio frente al peso cerró en $17.07 pesos.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa con las dos jornadas de caídas consecutivas. La volatilidad se sitúa en el 3%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 7.46%. Mientras este índice se mantenga por debajo del nivel de referencia, se considera que hay estabilidad en el mercado cambiario.

Banxico también informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de México quedó establecido en $17.1092 pesos por dólar para este miércoles 12 de agosto. Este tipo de cambio sirve para establecer un precio para diversos contratos, operaciones financieras y trámites, y se publica al mediodía del día hábil anterior.

El tipo de cambio FIX es un precio de referencia determinado por Banxico, que se calcula con base en el promedio de cotizaciones observadas en el mercado cambiario mayorista durante los días hábiles bancarios, es decir, donde bancos y otras instituciones financieras compran y venden grandes cantidades de dólares entre sí.

En tanto, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera se fijó en $17.1408 pesos por cada divisa verde. Este es un tipo de cambio específico previsto en la legislación mexicana para cuando una persona tiene una deuda pactada en dólares. En otras palabras, indica cuántos pesos debe pagar una persona o empresa para liquidar una obligación pactada en dólares dentro de México.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de intercambio de compra y venta de dólares en los bancos más populares en México para este miércoles 12 de agosto son:

Afirme: compra en $16.20 pesos y venta en $17.80 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.75 pesos y venta en $17.84 pesos.

BBVA México: compra en $16.37 pesos y venta en $17.80 pesos.

Banorte: compra en $15.85 pesos y venta en $17.45 pesos.

Banamex: compra en $16.59 pesos y venta en $17.54 pesos.

Scotiabank: compra en $16.60 pesos y venta en $17.70 pesos.

En la revisión de las cotizaciones bancarias, Banorte ofrece el precio de venta más bajo, que favorece a las personas que compran dólares en el país. Por su parte, Banco Azteca mostró la mejor cotización de compra, lo que significa que te pagan más por tus billetes verdes hoy.

En bancos en México y la frontera norte, el dólar se vende en $17.32 pesos y se compra en $16.19 pesos, en promedio. No obstante, en las casas de cambio de ciudades como Tamaulipas, el dólar muestra promedios que rondan los $17.50 pesos a la venta y $16.50 pesos a la compra.

Entre las cotizaciones de las empresas dedicadas al envío de dinero internacional se muestran tipos de cambio diferentes este miércoles:

Wester Union cotiza el dólar en $16.75 pesos mexicanos .

. MoneyGram maneja un tipo de cambio que ronda los $17.54 pesos por billete verde .

maneja un tipo de cambio que . Wise hace el intercambio en $16.93 pesos mexicanos por cada dólar que se envía desde EE.UU.

Recuerda que tanto las cotizaciones bancarias como las que ofrecen las empresas de envío de dinero cambian constantemente durante el transcurso del día. Es recomendable revisar el tipo de cambio con el peso antes de realizar cualquier compra internacional, transferencia o transacción para conseguir la mejor oferta disponible.

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