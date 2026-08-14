Cómo es la moneda de George Washington del 2007 que vale $2,000 o más

Una moneda de $1 dólar con el rostro de George Washington puede parecer una pieza común, pero algunas de estas piezas de 2007 esconden un detalle que las vuelve mucho más interesantes para los coleccionistas. En los casos más excepcionales, una de estas monedas puede alcanzar $2,000 dólares o más.

El dólar de George Washington de 2007 fue la primera moneda del programa presidencial de $1 dólar de Estados Unidos. La serie comenzó ese año y presentó 39 diseños diferentes hasta 2016, dedicados a presidentes fallecidos en el orden en que ocuparon la Casa Blanca.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo 340,360,000 ejemplares de Washington en 2007 para circulación. Filadelfia acuñó 176,680,000 y Denver 163,680,000. Por eso, una moneda normal de ese año no es rara. El interés numismático está principalmente en ciertas variedades y errores.

El ejemplar que más llama la atención es el conocido como “Godless Dollar” (dólar sin Dios), un dólar de Washington que salió de la Casa de la Moneda sin las inscripciones del borde.

En los dólares presidenciales de 2007, el canto debía llevar la fecha, la marca de ceca, “E PLURIBUS UNUM” y el lema “IN GOD WE TRUST”. Algunas monedas fueron acuñadas sin recibir este proceso de grabado.

Si encuentras un dólar de Washington de 2007 con el canto completamente liso y sin esas leyendas, podría tratarse de este error. Estas piezas llegaron a venderse por cientos de dólares cuando se hicieron populares. Actualmente, un ejemplar “Godless” sin circular puede rondar los $50 dólares.

Sin embargo, las monedas con una conservación excepcional son otra historia. Un Washington “Godless” con clasificación Mint State-68 (MS-68) puede alcanzar $2,000 dólares o más. Por eso, no basta con encontrar una moneda sin letras en el borde; la autenticidad, el estado de conservación y la clasificación profesional son factores fundamentales.

Otras variedades de Washington de 2007

También existen los dólares de Posición A y Posición B, una clasificación relacionada con la orientación de las letras del canto respecto al retrato de Washington.

Las piezas de Posición A tienen las letras orientadas en dirección opuesta al retrato cuando este se encuentra hacia arriba. En la Posición B, las letras apuntan hacia el retrato.

Ninguna de las dos posiciones es necesariamente rara, aunque algunos coleccionistas buscan ambas variedades.

Entre ellas destaca el dólar 2007-D Posición A, acuñado en Denver. Los ejemplares con clasificación Mint State-67 (MS-67) pueden superar los $400 dólares.

¿Cuánto vale una moneda común?

La mayoría de los dólares de Washington de 2007 no vale miles de dólares. Las monedas circuladas normalmente conservan su valor nominal de $1 dólar.

Un ejemplar de Filadelfia o Denver en condición impecable puede tener un valor aproximado de $1.50 a $2 dólares. La versión proof de 2007-S es igualmente accesible y puede costar entre $3 y $5 dólares.

Si tienes una de estas monedas, revisa primero el canto y evita limpiarla. Una pieza que parece ordinaria podría tener un error valioso, pero las falsificaciones de los “Godless Dollars” también existen.

Antes de vender una moneda que podría valer cientos o miles de dólares, conviene confirmar su autenticidad y obtener una valoración profesional.

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