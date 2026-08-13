Se acaba el tiempo para reclamar hasta $10,000 si tienes televisión por cable

Clientes de Comcast podrían recibir una parte de un acuerdo de $117.5 millones de dólares por una filtración de datos que expuso información personal en 2023. Algunos consumidores elegibles podrían reclamar hasta $10,000 dólares, aunque el monto depende de las pérdidas que puedan demostrar.

El incidente ocurrió entre el 16 y el 19 de octubre de 2023. Comcast informó sobre la filtración en diciembre de ese año. Posteriormente, consumidores presentaron una demanda colectiva en la que acusaron a la compañía de no proteger adecuadamente sus datos.

Comcast no admitió haber cometido alguna irregularidad, pero aceptó el acuerdo para resolver las acusaciones.

¿Quién puede reclamar el dinero de Comcast?

El beneficio no está disponible para todos los clientes de la compañía. Pueden presentar una reclamación quienes hayan recibido una notificación de Comcast indicando que su información personal pudo haberse visto comprometida durante el incidente.

La notificación debió llegar por correo postal o electrónico e incluir un número de identificación de miembro del grupo. Este dato es necesario para presentar la reclamación.

Quienes hayan perdido su identificación pueden utilizar la herramienta de búsqueda disponible en el sitio oficial del acuerdo o comunicarse con el administrador para solicitar ayuda.

¿Cuánto puedes recibir?

Los consumidores que puedan demostrar pérdidas económicas relacionadas con la filtración pueden solicitar hasta $10,000 dólares. Entre los gastos que pueden ser considerados están pérdidas por robo de identidad o fraude, determinados gastos de crédito, monitoreo y otros costos relacionados con el incidente.

También es posible reclamar hasta cinco horas de tiempo perdido, calculadas a $30 dólares por hora. Eso significa que se podrían sumar hasta $150 dólares por esta compensación.

Para respaldar una reclamación pueden solicitarse documentos como estados de cuenta bancarios, facturas, recibos, registros telefónicos o estados de tarjetas de crédito.

Quienes no tengan pérdidas económicas documentadas también pueden solicitar un pago alternativo en efectivo. Actualmente, se estima en hasta $50 dólares, aunque la cantidad final podría disminuir dependiendo del número de reclamaciones válidas.

El acuerdo también incluye protección contra el robo de identidad

Los consumidores elegibles pueden obtener tres años de servicios de protección y restauración de identidad mediante CyEx Financial Shield Complete.

El beneficio contempla monitoreo de crédito, vigilancia de la dark web, alertas de autenticación, supervisión de transacciones de alto riesgo y seguimiento del puntaje crediticio. También incluye un seguro contra robo de identidad de hasta $1 millón de dólares.

¿Cuándo termina el plazo para reclamar?

Aquí es importante revisar la fecha actualizada. Aunque algunas versiones anteriores señalaban el 14 de agosto de 2026 como fecha límite, el sitio oficial del acuerdo actualmente establece que las reclamaciones pueden presentarse hasta el 14 de septiembre de 2026.

Los consumidores elegibles pueden presentar su reclamación en línea a través del sitio oficial del acuerdo. También pueden consultar ahí las instrucciones para enviar el formulario por correo.

Antes de proporcionar información personal, conviene verificar que el trámite se realice en la página oficial y conservar una copia de la reclamación y de los documentos utilizados como respaldo.

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