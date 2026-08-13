Ya hay ganador del premio mayor de $1,040 millones de Powerball

La suerte llegó a Illinois y dejó a un jugador con un boleto que podría transformar por completo su vida. El sorteo de Powerball del miércoles terminó con un solo ganador del premio mayor de $1,040 millones de dólares, una cifra que se convierte en la más grande entregada por el juego durante 2026.

El boleto ganador fue vendido en Quincy, Illinois, en la tienda de conveniencia Hy-Vee Gas Fresh & Fast. La identidad de la persona que lo compró todavía no ha sido revelada.

“Felicitaciones a nuestro nuevo ganador del premio mayor de Powerball en Illinois”, declaró Stephen Durrell, presidente de Powerball. “A medida que la participación sigue creciendo en todos los mercados, los jugadores están contribuyendo a aumentar los premios mayores y a generar aún más entusiasmo por el juego”.

Para quedarse con el premio, tendrá que decidir entre recibir una anualidad de $1,040 millones de dólares o aceptar un pago único en efectivo de $450.5 millones de dólares, ambas cantidades antes de impuestos.

Los números que hicieron posible el golpe de suerte fueron 4, 26, 66, 67 y 69, mientras que el Powerball rojo fue el 9. La combinación apareció después de 44 sorteos consecutivos sin que ningún jugador acertara todas las bolas necesarias para llevarse el jackpot.

Powerball vuelve a hacer millonario a un jugador de Illinois

Para Illinois, el resultado también tiene un significado especial, ya que es la tercera ocasión en que un boleto vendido en el estado consigue el premio mayor de Powerball.

La anterior ocurrió el 30 de marzo de 2013, cuando Ted Baumgartner, de Freeport, ganó un premio de $50 millones de dólares. Baumgartner eligió entonces el pago único en efectivo, por $31,367,629 dólares. Su historia quedó registrada como uno de los grandes premios de la lotería estatal de aquella época.

Las probabilidades de acertar el premio mayor de Powerball siguen siendo extremadamente reducidas: 1 entre 292,201,338. El nuevo ganador logró superar esas probabilidades con una sola combinación que coincidió con los seis números del sorteo.

¿Cuánto dinero recibirá el ganador de Powerball?

Aunque el anuncio habla de más de $1,000 millones de dólares, el ganador no necesariamente recibirá esa cantidad de una sola vez. Si escoge el pago en efectivo, partirá de $450.5 millones de dólares antes de impuestos. Si elige la anualidad, el premio se distribuye durante 29 años.

El ganador también tendrá que considerar la carga fiscal sobre un premio al que, por su magnitud, se aplica una retención federal automática de 24%. A ello puede sumarse otro 13% en impuestos federales, además de la retención estatal de Illinois de 4.95%, según los datos reportados sobre el premio.

El sorteo también dejó otros premios importantes: un jugador de Massachusetts consiguió $2 millones de dólares al acertar las cinco bolas blancas y utilizar Power Play; además, boletos vendidos en Arizona, California, Florida y Carolina del Norte obtuvieron $1 millón de dólares cada uno.

Este premio de $1,040 millones de dólares se coloca como el octavo mayor en la historia de Powerball. Aun así, queda por debajo de los $1,820 millones de dólares ganados por Tracy Hartwick en el sorteo de Nochebuena de 2025 en Arkansas, un premio cuyo ganador fue identificado meses después porque es hermano de un funcionario electo.

En esta ocasión, hasta que su propietario se presente para reclamarlo, el nombre del nuevo ganador de Powerball seguirá siendo una incógnita. Quien tenga ese boleto debería protegerlo cuidadosamente y buscar asesoría financiera y legal antes de tomar una decisión que puede cambiar su patrimonio para varias generaciones.

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