4 deducciones del IRS que podrían meterte en problemas

¿Quién no quiere pagar menos impuestos? Yo soy el primero en levantar la mano, así que no te sientas mal por querer lo mismo. Sin embargo, aunque suena bien reducir nuestra carga fiscal, hay que hacerlo de manera responsable. Muchos consejos de redes sociales prometen reembolsos enormes o recortes de nuestra factura tributaria; pero hay que tener cuidado con ello. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha advertido que algunas de estas estrategias pueden terminar en multas y otros problemas.

En septiembre de 2025, el IRS informó que había impuesto más de $162 millones de dólares en multas relacionadas con reclamaciones indebidas de créditos fiscales. Algunas de las estrategias que circulan en internet incluso se basan en beneficios que ya no existen o que nunca estuvieron disponibles para la mayoría de los contribuyentes.

Por esta razón, en esta ocasión, te vamos a explicar cuatro deducciones y créditos fiscales de los que debes tener cuidado de utilizar, ya que si no calificas, más que beneficiarte podrían perjudicarte.

1. Deducciones de gastos de tu negocio

Si tienes un negocio, es posible que puedas descontar ciertos gastos al presentar tus impuestos. Pero eso no significa que puedas convertir tus gastos personales en gastos empresariales. El IRS establece que los gastos deben ser “ordinarios y necesarios” para la actividad.

Por ejemplo, si tienes un negocio de reparación y compras herramientas que utilizas para trabajar, ese gasto podría ser deducible. En cambio, la ropa que utilizas todos los días, los alimentos de tu hogar o el cuidado de tus hijos no se convierten en gastos del negocio simplemente porque seas trabajador independiente.

También debes tener cuidado con los gastos que mezclan uso personal y profesional. Si compras algo que utilizas para ambas cosas, solo puede corresponder la parte relacionada con tu actividad empresarial.

2. El crédito fiscal por combustible

Este beneficio existe, pero no es una devolución para cualquier persona que compre gasolina o diésel. El crédito fiscal por combustible está dirigido a determinados usos empresariales y combustibles utilizados para actividades que no están sujetas al impuesto habitual. Un ejemplo puede ser una empresa agrícola que utiliza combustible para maquinaria.

Ir en automóvil desde tu casa hasta el trabajo no califica; tampoco significa que puedas reclamar combustible utilizado para cortar el césped de tu propia casa.

Una reclamación incorrecta puede provocar que el IRS retrase o rechace el reembolso. En determinadas circunstancias, la multa puede alcanzar los $5,000 dólares.

3. El supuesto crédito de $32,000 dólares para trabajadores independientes

Este es uno de los consejos que más cuidado requiere, ya que en redes sociales se ha promocionado un supuesto “crédito fiscal para trabajadores autónomos” de hasta $32,000 dólares. El IRS ha aclarado que no existe un crédito general con ese nombre. Las publicaciones suelen estar haciendo referencia a créditos por licencia por enfermedad y licencia familiar relacionados con la pandemia de COVID-19.

Esos beneficios estuvieron disponibles para determinados trabajadores independientes y otros contribuyentes elegibles durante periodos específicos entre 2020 y 2021.

Por eso, ser trabajador independiente actualmente no significa que puedas reclamar automáticamente miles de dólares por este concepto. Presentar una reclamación falsa puede provocar multas y consecuencias legales más graves.

4. Inventar empleados domésticos

También existen publicaciones que aconsejan crear empleados domésticos ficticios para generar supuestos reembolsos de impuestos sobre la nómina. La situación es distinta si realmente tienes una niñera, una persona que limpia tu casa u otro trabajador doméstico. Dependiendo de cuánto le pagues y de las reglas aplicables, podrías tener que reportar los salarios y cumplir con determinadas obligaciones fiscales.

Para 2026, el umbral mencionado por el IRS para salarios en efectivo de empleados domésticos es de $3,000 dólares. Lo importante es que el trabajador exista y que los pagos puedan demostrarse. Inventar a una persona para obtener dinero del gobierno puede convertir una declaración de impuestos en un problema serio.

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