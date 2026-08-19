State Farm envía $5,000 millones a sus clientes: ¿recibirás un cheque?

Miles de familias en Estados Unidos podrían encontrar un pago inesperado de State Farm en su correo o en su cuenta digital. La aseguradora comenzó a repartir un dividendo histórico de $5,000 millones de dólares entre clientes elegibles. Pero no todos recibirán la misma cantidad, ni necesariamente un cheque. Aquí te explicamos quién puede obtenerlo y cómo se entregará.

¿Quiénes pueden recibir el dividendo?

El beneficio está dirigido a clientes de State Farm que tuvieron una póliza de seguro de automóvil vigente en algún momento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

La compañía está distribuyendo el dinero por etapas. Por ello, si cumples con los requisitos y todavía no recibes nada, no significa necesariamente que hayas quedado fuera. El proceso podría extenderse durante varios meses debido al número de pagos involucrados.

¿Cuánto dinero recibirá cada cliente?

El promedio será de aproximadamente $100 dólares por vehículo, sin embargo, esa cifra es solo una referencia. El pago individual dependerá de la prima que el asegurado pagó por cada póliza elegible durante 2025.

State Farm estableció porcentajes diferentes según el estado y estos van del 4% al 10% de las primas correspondientes, por lo que el monto final puede variar considerablemente entre clientes.

La distribución forma parte de un dividendo total de $5,000 millones de dólares relacionado con las pólizas de millones de vehículos asegurados por la compañía.

¿El pago llegará como cheque?

No necesariamente. La forma de recibir el dinero dependerá de los datos de contacto registrados con State Farm.

Los clientes que tengan un correo electrónico asociado a su cuenta recibirán un mensaje de donotreply@e.sfdividend.com. Ese correo contendrá instrucciones para ingresar a un portal de pagos y elegir entre varias opciones.

Los asegurados podrán seleccionar un pago digital mediante Zelle, Venmo o PayPal, o solicitar que el dividendo sea enviado como cheque por correo. En cambio, quienes no tengan una dirección de correo electrónico registrada recibirán automáticamente un cheque postal.

State Farm ya comenzó a enviar los pagos

La distribución arrancó el 31 de julio.

Desde entonces, se han enviado más de 7.2 millones de cheques y la compañía esperaba mandar otros 3.8 millones durante esta semana, según Steve Baldwin, portavoz de State Farm, en declaraciones enviadas por correo electrónico.

La magnitud del programa explica por qué los pagos no llegarán al mismo tiempo. State Farm ha señalado que la entrega se realizará en fases y que completar toda la distribución tomará varios meses.

¿Cómo saber si recibirás dinero?

Si tuviste una póliza de automóvil elegible durante 2025, revisa tanto tu correo electrónico como tu correspondencia postal. También puedes consultar sfdividend.com para obtener información sobre el programa. State Farm habilitó además el número 1-888-808-9532 para resolver dudas relacionadas con el dividendo.

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