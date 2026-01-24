Apple Pay, PayPal, Venmo y más: qué aplicación de pago es mejor contra estafas

Pagar con el celular se ha vuelto parte de la vida diaria en Estados Unidos. Desde dividir la cuenta en un restaurante hasta enviar dinero a un familiar, las aplicaciones de pago prometen rapidez y comodidad. Sin embargo, a medida que crecen en popularidad, también se convierten en terreno fértil para estafas, fraudes y errores difíciles de revertir. Esto lleva a una pregunta clave: ¿hay una app entre las populares Apple Pay, PayPal, Venmo y Zelle que realmente sea más segura que las demás? La respuesta te va a sorprender.

Expertos en finanzas y tecnología coinciden en que ninguna aplicación sobresale de forma contundente sobre el resto.

“Todas ofrecen un servicio similar, y ninguna se destaca claramente por encima de las demás”, explicó Kimberly Palmer, experta en finanzas personales de NerdWallet.

La diferencia real suele estar en cómo se usan y en las protecciones que cada plataforma ofrece.

Las apps de pago permiten transferencias casi instantáneas con pocos clics. Eso es una ventaja enorme frente al efectivo o los cheques. Pero también implica riesgos. A diferencia de las tarjetas de crédito, estas aplicaciones no siempre están reguladas con el mismo rigor, especialmente cuando el usuario autoriza un pago que luego resulta ser parte de una estafa.

Te describiremos cada una de las aplicaciones analizadas por diversos especialistas para después llegar a una conclusión sobre cuál es la mejor para prevenir las estafas.

1. PayPal

PayPal es la aplicación de pago más utilizada en el país, según encuestas de The Motley Fool y Pew Research. Es ampliamente aceptada por comercios en línea y permite pagar desde cuentas bancarias o tarjetas vinculadas. Es especialmente popular entre adultos mayores.

Su mayor fortaleza es la versatilidad, aunque CNET advierte que cobra una larga lista de comisiones en transacciones comerciales y que algunas transferencias tardan en reflejarse.

2. Venmo

Venmo, propiedad de PayPal, apunta a un público distinto. Es la favorita para dividir gastos entre amigos y familiares. Pew Research señala que el 57% de los adultos entre 18 y 29 años la usan, frente a solo el 15% de los baby boomers.

Tiene límites de transacción altos, pero su configuración por defecto muestra información de pagos de forma pública, lo que puede representar un riesgo si no se ajusta la privacidad.

3. Apple Pay

Apple Pay y Apple Cash funcionan dentro del ecosistema de Apple. Están integradas al iPhone y a Apple Wallet. Consumer Reports otorgó a Apple las calificaciones más altas en privacidad, destacando el control sobre los datos del usuario.

Su principal desventaja es clara: solo funciona con dispositivos Apple.

4. Zelle

Zelle funciona de manera integrada con muchas aplicaciones bancarias. Permite transferencias directas entre cuentas y suele procesar pagos en minutos. Por esa razón, la industria bancaria la considera una opción más segura.

“Si tienes la app de tu banco en el teléfono, Zelle debería ser tu primera opción”, afirmó Paul Benda, vicepresidente ejecutivo de riesgo y ciberseguridad de la Asociación Americana de Banqueros.

Su principal limitación es que no acepta tarjetas de crédito y tiene topes diarios de envío.

5. Cash App

Cash App es similar a Venmo en su funcionamiento. Permite enviar y recibir dinero, pero también comprar acciones y bitcoin. Es especialmente popular entre usuarios jóvenes y comunidades afroamericanas, según Pew Research.

Consumer Reports la evaluó positivamente en seguridad, aunque cobra comisiones por pagos con tarjeta y transferencias instantáneas.

¿Cuál es la mejor app de pago en Estados Unidos?

En un análisis exhaustivo de 2023, Consumer Reports comparó Venmo, Zelle, Cash App y Apple Cash en seguridad, privacidad y transparencia. Cash App y Apple obtuvieron buenas calificaciones en seguridad. Apple lideró en privacidad. Ninguna app destacó en transparencia sobre el uso de datos.

Las protecciones contra fraudes suelen cubrir transacciones no autorizadas. El problema aparece cuando el usuario envía dinero voluntariamente tras ser engañado. En esos casos, recuperar el dinero es mucho más difícil. Además, Consumer Reports detectó que muchas apps recopilan más información personal de la necesaria, con fines que pueden incluir compartir datos con terceros.

“Yo les preguntaría: ¿por qué estás usando esa aplicación? ¿En qué parte de tu vida te piden usarla?”, señaló Lisa Gill, reportera de investigación de Consumer Reports.

Gill también advirtió que las cuentas poco usadas son un blanco frecuente de estafadores.

Aun así, los expertos coinciden en que estas apps son más seguras que alternativas como enviar cheques por correo. La clave está en el uso responsable. Recomiendan enviar dinero solo a personas conocidas. Verificar dos veces el número o usuario antes de transferir. Usar códigos QR cuando sea posible.

Otra práctica aconsejada es enviar un micropago primero. Transferir cinco centavos o un dólar y confirmar que llegó correctamente antes de enviar una cantidad mayor. Activar la autenticación de dos factores añade una capa extra de seguridad.

También es importante limitar el número de aplicaciones activas. Cuantas más cuentas existan, más difícil es monitorearlas. Las apps que se usan una vez al año representan un riesgo innecesario.

En un entorno donde las estafas digitales evolucionan constantemente, ninguna app es infalible. La mejor defensa sigue la precaución y el uso consciente de cada herramienta financiera, acompañada de la información de La Opinión, que te sirve de guía para prevenirte de los crecientes fraudes.

