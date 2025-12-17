PayPal se prepara para lanzar un banco para pymes en todo el país

La empresa estadounidense con sistema de pago en línea, PayPal anunció esta semana que planea crear un banco con el propósito de financiar a pequeñas empresas en Estados Unidos.

La iniciativa se dio a conocer este lunes, cuando la compañía con sede principal en San José, California presentó sus solicitudes regulatorias al Departamento de Instituciones Financieras de Utah y a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) para crear lo que ha denominado “PayPal Bank”.

Al respecto, Alex Chriss, director ejecutivo de PayPal, comentó que “conseguir capital sigue siendo un obstáculo importante para las pequeñas empresas que buscan crecer y expandirse. La creación de PayPal Bank fortalecerá nuestro negocio y mejorará nuestra eficiencia, lo que nos permitirá impulsar mejor el crecimiento de las pequeñas empresas y las oportunidades económicas en todo Estados Unidos”, dijo.

De aprobarse la solicitud, PayPal podría estar ofreciendo coberturas de seguro de la FDCI para depósitos de hasta $250,000 dólares. Además de préstamos a pymes, cuentas de ahorros con intereses y membresías directas para actividades de liquidación o procedimientos por medio de bancos ya existentes.

Para esta extensión de la plataforma se ha nombrado a Mara McNeill como presidenta de PayPal Bank, la cual cuenta con aproximadamente 25 años de experiencia en banca y quien antes de ingresar a la compañía formaba parte de la dirección ejecutiva de Toyota Financial Savings Bank.

De acuerdo con informes de PayPal, desde el 2013 ha generado más de $30,000 millones de dólares en préstamos de capital circulante a más de $420,000 cuentas comerciales en todo el mundo. Por lo tanto, esta iniciativa consolidaría aún más la ayuda a esas pequeñas empresas que buscan expandirse con la inversión de inventario y equipo empresarial.

Este año, con la administración de Donald Trump se han estado impulsando aún más las solicitudes de concesión de licencias, lo que ha favorecido la desregularización para permitir que las instituciones financieras como PayPal sigan estimulando el crecimiento económico y comercial.

