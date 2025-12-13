Google enviará pagos de un acuerdo de $700 millones: ¿calificas?

Google se prepara para distribuir dinero entre millones de usuarios de Android tras un acuerdo legal que alcanza los $700 millones de dólares. Si usaste la Google Play Store durante varios años y realizaste compras, podrías recibir un pago sin hacer ningún trámite. La pregunta clave es si cumples con los requisitos y cuándo llegará ese dinero.

El acuerdo surge de una demanda presentada por los fiscales generales de los 50 estados de Estados Unidos. Las autoridades acusaron a Google de abusar de su posición dominante en el mercado de aplicaciones para Android. Según el caso, la empresa habría limitado la competencia y elevado los costos para los consumidores.

¿De qué trata el acuerdo contra Google?

La investigación se centró en el funcionamiento de la Google Play Store. Las autoridades alegaron que Google controlaba tanto la distribución de aplicaciones como los sistemas de pago dentro de ellas. Esa doble función le habría permitido cobrar comisiones de hasta 30% por descargas y compras internas.

En un comunicado oficial, el fiscal general de California, Rob Bonta, explicó que los términos del acuerdo incluyen una variedad de disposiciones para abrir los mercados a la competencia y evitar que Google incurra en conductas anticompetitivas.

Aunque Google negó haber actuado de manera ilegal, aceptó el acuerdo para poner fin al litigio. Además de los pagos a consumidores, la empresa destinará $70 millones de dólares a los estados para cubrir sanciones, costos y otros reclamos institucionales.

¿Quiénes pueden recibir el pago?

Pueden calificar los usuarios que hicieron compras en la Google Play Store entre agosto de 2016 y septiembre de 2023. Es importante que esas compras se hayan realizado desde cuentas con dirección legal en Estados Unidos, territorios estadounidenses, Puerto Rico o las Islas Vírgenes.

Las autoridades señalan que los usuarios elegibles ya comenzaron a recibir notificaciones. De acuerdo con el sitio del Fiscal General de Nueva York, los avisos se están enviando a los consumidores potencialmente afectados con información sobre el proceso del acuerdo.

El pago mínimo estimado es de $2 dólares por usuario. La cantidad final dependerá de cuánto gastó cada persona en la tienda de aplicaciones. El acuerdo no especifica un monto máximo por consumidor.

¿Cómo se entregará el dinero?

Una de las ventajas de este acuerdo es que no requiere solicitudes complicadas. Los pagos se enviarán de forma automática a través de PayPal o Venmo. Se usará el correo electrónico o número telefónico asociado a la cuenta de Google Play.

Una vez que el juez apruebe el acuerdo, los usuarios recibirán un mensaje de texto o un correo electrónico avisando del depósito. Si los datos no coinciden con una cuenta activa de pago, será posible crear una nueva o redirigir el dinero.

Quienes no tengan PayPal ni Venmo y no quieran abrir una cuenta podrán acceder a un proceso adicional más adelante. También existe la opción de dejar tus datos para recibir una notificación cuando ese proceso comience.

Fechas clave y opción de exclusión

El pago no se realizará de inmediato. Primero debe celebrarse una audiencia de aprobación del acuerdo, programada para el 30 de abril. Solo después de esa fecha se iniciará la distribución del dinero.

Los usuarios que prefieran no participar y deseen demandar a Google por su cuenta pueden excluirse. Para ello, deben enviar una solicitud antes del 19 de febrero de 2026 mediante un formulario en línea o por escrito.

Aceptar el pago implica renunciar a futuras demandas relacionadas con este caso.

También te puede interesar: