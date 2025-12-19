Trump anuncia el “dividendo guerrero”, un bono único de $1,776 para militares

El presidente Donald Trump anunció un pago especial para los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a pocos días de Navidad. Se trata de un bono único de $1,776 dólares, que será entregado antes del 20 de diciembre y que busca reconocer el servicio militar en un momento de presión económica para muchas familias.

El anuncio se realizó desde la Casa Blanca durante un mensaje enfocado en la asequibilidad y el apoyo a sectores clave del país. Trump explicó que el monto del bono no es casual. La cifra hace referencia a $1,776 dólares, el año de la fundación de Estados Unidos, y está pensada como un gesto simbólico hacia quienes han defendido a la nación.

La Casa Blanca detalló que el pago fue concebido “para agradecerles por su servicio militar y conmemorar los 250 años que el Ejército de Estados Unidos ha defendido a la nación”. El beneficio alcanzará a aproximadamente 1.45 millones de integrantes de las Fuerzas Armadas.

Este llamado “dividendo del guerrero” no será recurrente. La administración aclaró que se trata de un bono de una sola vez, y no de un aumento permanente al salario militar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reforzó este punto en un mensaje en redes sociales.

“Gracias al compromiso inquebrantable del presidente Trump con nuestros guerreros y a las disposiciones del One Big, Beautiful Bill, más de 1.45 millones de militares recibirán en los próximos días un bono único y libre de impuestos de $1,776 dólares”, afirmó.

Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es que el pago será libre de impuestos federales. El bono se entregará como un suplemento único de la asignación básica de vivienda. De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), este tipo de compensación se considera un beneficio militar y no forma parte del ingreso gravable.

No todos los miembros del servicio califican para este pago. Según la Casa Blanca, podrán recibirlo los militares en servicio activo que se encontraban en el grado salarial O-6 o inferior al 30 de noviembre. También son elegibles los miembros de la reserva que estuvieran bajo órdenes de servicio activo de 31 días o más en esa misma fecha.

Esto incluye, en el Ejército, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines, a oficiales con rango de coronel o inferior. En la Marina y la Guardia Costera, el límite corresponde al rango de capitán o inferior. Para dimensionar estos niveles, un oficial O-6 con dos años o menos de experiencia gana alrededor de $8,340.90 dólares mensuales, mientras que un O-1 con el mismo tiempo de servicio percibe cerca de $3,998.40 dólares al mes, según las tablas salariales militares de 2025.

En cuanto a la fecha de pago, la Casa Blanca informó que los bonos llegarán en los próximos días. El propio presidente Trump aseguró que “los cheques ya están en camino” y añadió que nadie merece más este reconocimiento que los miembros del Ejército. La administración indicó que los pagos deberían reflejarse antes del 20 de diciembre.

El financiamiento del bono proviene del One Big, Beautiful Bill Act, una ley de impuestos y gasto firmada este verano. Un funcionario de alto nivel explicó que el desembolso total será de aproximadamente $2,600 millones de dólares, cubiertos por una asignación de $2,900 millones de dólares, destinada al sector militar. Trump también sugirió que los aranceles de su administración contribuyen a respaldar este tipo de medidas.

