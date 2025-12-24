Podrían embargar tu salario si tienes un préstamo estudiantil en mora en 2026

Desde principios de 2026, miles de personas en Estados Unidos podrían ver reducido su sueldo por una razón que muchos creían superada. Si tienes un préstamo estudiantil federal y llevas meses sin pagar, el gobierno planea reactivar el embargo de salarios como medida de cobro. La pregunta ya no es si esto puede pasar, sino a quiénes les pasará y qué tan pronto.

La administración del presidente Donald Trump tiene previsto retomar el embargo de salarios a prestatarios con préstamos estudiantiles en mora a partir de los primeros meses de 2026. De acuerdo con información de The Associated Press, los primeros avisos comenzarían a enviarse durante la semana del 7 de enero a cerca de 1,000 personas, aunque la cifra crecería mes a mes.

El Departamento de Educación aseguró que esta medida no se aplicará de forma inmediata ni sin advertencia. En un comunicado enviado a AP, la agencia explicó que iniciará la cobranza involuntaria “solo después de que los estudiantes y padres prestatarios hayan recibido aviso suficiente y la oportunidad de pagar sus préstamos”. Aun así, no se ha precisado qué porcentaje del salario podría ser retenido.

“La decisión de esta Administración de embargar los salarios de los prestatarios de préstamos estudiantiles en mora es cruel, innecesaria e irresponsable”, declaró Persis Yu, subdirectora ejecutiva y asesora ejecutiva de Protect Borrowers, una organización de defensa de los estudiantes prestatarios. “Mientras millones de prestatarios se encuentran al borde del impago, esta Administración está utilizando sus limitados recursos, que se ha impuesto a sí misma, para embargar sus salarios en lugar de defender su derecho a pagos asequibles”.

Un prestatario federal entra oficialmente en mora tras dejar de pagar durante al menos 270 días. La ley exige que se otorguen al menos 30 días de aviso antes de que el gobierno pueda embargar el salario. A pesar de ello, millones de personas siguen en una situación financiera frágil tras el fin de los alivios por la pandemia.

Los pagos de préstamos estudiantiles estuvieron suspendidos desde marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump, como respuesta al impacto del COVID-19. Esa pausa, sin intereses, se extendió varias veces bajo la administración de Joe Biden. Sin embargo, en octubre de 2023, los pagos se reanudaron luego de que el Congreso bloqueara nuevas prórrogas.

En mayo de este año, el Departamento de Educación ya había adelantado que reactivaría mecanismos de cobro forzoso. Entre ellos se encuentra el programa de compensación del Departamento del Tesoro, que permite retener reembolsos de impuestos, salarios federales y beneficios del Seguro Social. En ese momento, más de 5 millones de prestatarios estaban en mora, y otros 4 millones corrían el riesgo de sumarse, lo que representaría cerca del 25% del total.

Durante su mandato, el expresidente Biden intentó cancelar la deuda estudiantil de decenas de millones de personas. No obstante, los tribunales, incluida la Corte Suprema en 2023, bloquearon ese plan. Aun así, su administración logró eliminar la deuda de más de 5 millones de prestatarios mediante otros programas legales.

“De ahora en adelante, el Departamento de Educación, junto con el Departamento del Tesoro, administrará el programa de préstamos estudiantiles de manera responsable y conforme a la ley, lo que significa ayudar a los prestatarios a volver al pago, por el bien de su salud financiera y de la economía del país”, comentó la actual secretaria de Educación, Linda McMahon, en un comunicado.

Además, la ley firmada por el presidente Trump el 4 de julio, conocida como el “big, beautiful bill” (gran y hermoso proyecto de ley), reformó de fondo el sistema de préstamos estudiantiles. Se eliminarán varios planes de pago, como SAVE, PAYE, IBR e ICR. También se limitará cuánto se puede pedir prestado para estudiar y desaparecerán algunas opciones de aplazamiento por dificultades económicas.

Para quienes viven en Estados Unidos y tienen préstamos estudiantiles, entender estas reglas no es opcional. Ignorar avisos o retrasar decisiones puede traducirse en una reducción directa del salario. Al Tío Sam, encabezada por esta administración, no le interesan tus problemas financieros. Si puedes o no puedes pagar o si lo que ganas y con lo que te embarguen te alcance para vivir o sobrevivir. Lo mejor para evitar complicaciones de inicio de año es revisar directamente con el Departamento de Educación qué alternativas de reanudación de pago tienes para evitar que te quiten más de lo que puedes permitirte.

