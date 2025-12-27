¿Conoces el centavo Omega de oro 2025? Su valor subió a $800,000

Hablar de un centavo que vale más que una casa parece exagerado. Sin embargo, en 2025 ocurrió algo histórico con la moneda más pequeña de Estados Unidos. El llamado centavo Omega no solo marcó el fin de una era, sino que también sorprendió al mercado numismático al alcanzar precios extraordinarios para una moneda moderna de un centavo.

Durante más de dos siglos, el centavo formó parte de la vida cotidiana estadounidense. Desde 1793, la Casa de la Moneda produjo estas piezas de forma continua. Todo cambió en 2025, cuando el gobierno federal anunció que dejaría de fabricarlos para circulación. El motivo fue económico. Cada centavo costaba casi cuatro centavos en producirse.

Para marcar ese cierre simbólico, la Casa de la Moneda creó una edición especial. Los últimos centavos de 2025 incorporaron un pequeño símbolo omega (Ω). Este distintivo representaba el final de la producción regular del centavo, siendo la “última letra” del alfabeto griego.

¿Cuántos centavos Omega existen?

La emisión fue extremadamente limitada. Solo se produjeron 696 centavos Omega en total. Estos se dividieron en tres grupos idénticos de 232 monedas cada uno.

El número no fue casual. Representa los 232 años durante los cuales Estados Unidos acuñó centavos, desde 1793 hasta 2025.

Las piezas se distribuyeron así:

232 centavos de Filadelfia en zinc recubierto de cobre

232 centavos de Denver en zinc recubierto de cobre

232 centavos de Filadelfia fabricados en oro puro .999 de 24 quilates

Sí, un centavo hecho de oro.

El centavo que alcanzó los $800,000

Las últimas monedas acuñadas fueron certificadas por Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés). Posteriormente, se ofrecieron en un set especial de tres monedas. Este conjunto fue subastado por Stack’s Bowers Galleries el 11 de diciembre de 2025.

“El set de tres centavos Omega finales se adjudicó por un precio récord de $800,000 dólares”, señala la casa de subastas Stack’s Bowers Galleries.

Este resultado convirtió al conjunto en uno de los artículos numismáticos modernos más valiosos jamás vendidos.

Debido a que la venta se realizó en conjunto, el valor individual del centavo de oro no quedó definido con exactitud. Especialistas estiman que podría situarse entre $250,000 y $350,000 dólares, o incluso más si se ofrece por separado.

Las versiones finales de zinc recubierto de cobre también podrían alcanzar cifras similares, ya que su valor reside en su significado histórico y no en el material.

¿Qué pasa con los otros centavos Omega?

Los demás sets Omega también alcanzaron precios elevados. Algunos se vendieron desde $48,000 dólares, mientras que la mayoría se ubicó entre $50,000 y $200,000 dólares.

Esto sugiere que cada moneda Omega individual puede valer entre $15,000 y $20,000 dólares, dependiendo de su estado de conservación y posición dentro de la serie de acuñación.

¿Se requieren estas monedas Omega para completar una colección Lincoln?

Técnicamente, estos centavos se consideran emisiones regulares, aunque nunca circularon. Esto ha generado debate entre coleccionistas de centavos Lincoln.

Con solo 232 unidades por tipo, estos centavos son mucho más raros que el famoso 1909-S VDB, que tuvo una acuñación de 484,000 piezas.

En la práctica, solo 232 personas en el mundo podrán tener una colección Lincoln completa con las tres versiones Omega. Para la mayoría, es aceptable considerar una colección completa sin ellos.

Los centavos 2025 accesibles para el público incluyen:

Centavo 2025 de Filadelfia sin marca

Centavo 2025-D de Denver

Centavo proof 2025-S de San Francisco

Lo que pocos te dicen sobre el último centavo

Aunque se habla del “último centavo”, la Casa de la Moneda no eliminó oficialmente esta denominación. En 2026 se produjeron centavos para sets conmemorativos del 250 aniversario del país.

Esto significa que el centavo podría volver algún día, si el Tesoro lo considera necesario.

Por lo mientras, aquellos amantes de la numismática deben tener ojo de águila, porque aunque no circularon los centavos Omega, nadie sabe lo que el destino depara y tienes que estar muy atento por si cae en tus manos. La fecha exacta de acuñación y la certificación pueden marcar la diferencia entre una pieza común y una de valor histórico incalculable.

