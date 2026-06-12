Tucker Carlson le reprocha a Donald Trump su incapacidad para negociar un acuerdo con Irán

Tucker Carlson, presentador de televisión a quien se le considerada uno de los pilares en los cuales Donald Trump cimentó la promoción de su campaña para derrotar a Kamala Harris en las elecciones pasadas, le reprocha al republicano su incapacidad para negociar un acuerdo con Irán.

En agosto de 2023, a la par de que se llevaba a cabo el primer debate de las primarias republicanas rumbo a las elecciones presidenciales, el californiano de 56 años entrevistó al magnate neoyorquino luego de que eludió intercambiar puntos de vista con el resto de los aspirantes conservadores bajo el argumento de no considerarlo necesario por la ventaja otorgada por las encuestas.

A partir de esa estrategia, los ojos del mundo volvieron a apuntar hacia Trump, en tanto que el trabajo de Carlson cobró mayor notoriedad.

De hecho, ambos personajes llegaron a ser tan cercanos que se mencionaba al presentador de TV como una de las opciones de Melania Trump para recomendarlo a formar parte del gabinete de su esposo en cuanto garantizara su retorno a la Casa Blanca. Sin embargo, al paso de las semanas dicha opción se fue diluyendo hasta quedar sólo en el anecdotario.

Después se produjo un punto de quiebre en su relación a partir de la orden del presidente estadounidense de bombardear a Irán, algo en lo cual nunca ha estado de acuerdo Carlson.

En su momento, Tucker Carlson llegó a aparecer al lado de Donald Trump en algunos eventos ligados a su campaña electoral. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Recientemente, el presentador californiano criticó al magnate neoyorquino por su incapacidad para encontrar una salida decorosa del conflicto bélico que él mismo creó al declararle la guerra a Irán, país que —sin estar al mismo nivel armamentista— lo ha exhibido ante la comunidad internacional al ejercer pleno control del estrecho de Ormuz agravando la crisis energética que agobia al mundo entero.

“En este momento, Irán controla el estrecho de Ormuz. No lo controlaba cuando comenzó esta guerra. Ahora sí.

¿Qué aprendemos de esto? Bueno, aprendimos que el presidente Trump no es un gran diplomático”, indicó en su reciente episodio del podcast “The Tucker Carlson Show”.

Acto seguido, el exempleado de la cadena Fox News, afirmó que la falta de temor que el gobierno de Teherán parece mostrar hacia las medidas represivas ordenadas por Trump exhiben a Estados Unidos como un país alejado del poderío ejercido frente al resto del mundo años atrás.

“Lo que realmente estamos aprendiendo no es simplemente que Trump sea un comandante en jefe irregular, ni mucho menos un diplomático, y obviamente no un negociador. Si anuncias un acuerdo 38 veces y no se materializa, no eres un negociador.

Lo que estamos empezando a comprender, lamentablemente para el resto de nosotros, no son solo los límites de Trump, sino los límites del poder estadounidense”, enfatizó.

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