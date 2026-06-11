Trump asegura que ya hay un acuerdo con Irán, pero Teherán lo niega

Donald Trump afirmó este jueves que su administración alcanzó un “gran acuerdo” con Irán para poner fin a las tensiones entre ambos países y aseguró que el documento podría firmarse este mismo fin de semana en Europa. Sin embargo, las autoridades iraníes rechazaron esa versión y sostuvieron que todavía no existe una decisión final sobre el supuesto entendimiento.

“Acabamos de llegar a un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán”, declaró Trump desde el Despacho Oval. El mandatario añadió que “una vez finalizados los documentos, deberíamos terminar en los próximos días” y que la firma “probablemente” se realizaría en territorio europeo.

Durante sus declaraciones, Trump sostuvo que el eventual pacto garantizaría que “Irán nunca tendrá un arma nuclear” y aseguró que los documentos están “prácticamente terminados”. También afirmó que “no solo no tendrán, sino que no comprarán ni desarrollarán de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, un arma nuclear”.

No obstante, el gobierno iraní desmintió que exista un acuerdo cerrado. De acuerdo con la agencia oficial IRNA, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán señaló que no se ha tomado una decisión definitiva y que persisten diferencias importantes en las negociaciones, por lo que consideró prematuro hablar de una firma o de una fecha concreta.

Según diversas fuentes diplomáticas citadas por medios internacionales, las conversaciones contemplan inicialmente la firma de una carta de intención o memorando de entendimiento que abriría un periodo aproximado de 60 días para negociar un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear iraní y otros asuntos regionales.

Trump aseguró además que el eventual pacto permitiría reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo, afirmando que “el estrecho se abrirá en cuanto tengamos el acuerdo firmado”.

El mandatario estadounidense indicó que ha mantenido conversaciones recientes con líderes de Israel, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahréin y otros gobiernos de la región, y adelantó que también prevé dialogar con Turquía.

Asimismo, señaló que no asistiría personalmente a la eventual ceremonia de firma y que la representación estadounidense recaería en el vicepresidente JD Vance.

Sigue leyendo: