Vance reafirma diálogo de negociación con Irán pese a diferencias con Israel

El vicepresidente J. D. Vance defendió los esfuerzos de la Administración de Donald Trump para alcanzar un acuerdo con Irán y aseguró que Washington continuará las negociaciones aunque Israel no esté de acuerdo.

“Israel puede estar de acuerdo o no, pero fundamentalmente creemos que esto es lo mejor para Estados Unidos”, señaló el vicepresidente al ser cuestionado sobre el avance de las conversaciones con Teherán durante una entrevista exclusiva con Fox News.

Vance defendió la continuidad del diálogo al afirmar que la estrategia de la Casa Blanca busca “reducir los riesgos de conflicto y abrir un espacio real de negociación”, frente a la alternativa de romper el contacto diplomático.

Además, sostuvo que la política actual responde a una evaluación basada en los intereses nacionales de Estados Unidos. “Creemos que este enfoque sirve mejor a los intereses de Estados Unidos a largo plazo”, afirmó.

Irán confirma avances mediante mediación de Pakistán

Por su parte, el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, aseguró que Teherán y Washington continúan trabajando en un posible acuerdo para poner fin a la guerra entre ambos países.

Según declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, ambas naciones están “intercambiando opiniones y perspectivas a través de Pakistán para alcanzar el texto final” del acuerdo.

Las declaraciones sugieren que, pese a las tensiones y los recientes intercambios militares en la región, los canales diplomáticos permanecen abiertos.

Trump busca contener la escalada entre Irán e Israel

En medio de las negociaciones, el presidente Donald Trump hizo un llamado a Irán e Israel para que cesen las hostilidades de manera inmediata.

El mandatario pidió a ambas partes dejar de disparar después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio israelí y de que Israel respondiera con operaciones contra objetivos iraníes.

De acuerdo con la información disponible, Trump también intentó sin éxito convencer al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de moderar una posible represalia militar contra Irán, con el objetivo de evitar que una nueva escalada afectara los esfuerzos diplomáticos que Washington impulsa para poner fin al conflicto.

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