Trump pedirá a Netanyahu no responder a los ataques de Irán para evitar que fracasen las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que hablará con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para pedirle que no tome represalias contra Irán tras el lanzamiento de misiles de este domingo.

Según declaraciones ofrecidas al periodista Barak Ravid y publicadas por Axios, el mandatario estadounidense consideró que una represalia israelí podría comprometer las negociaciones en curso entre Washington y Teherán. “Voy a llamar a Bibi ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su momento. Israel tuvo su ataque e Irán tuvo el suyo. No necesitamos otro más”, afirmó Trump.

El pronunciamiento se produjo después de que Irán lanzara varios misiles contra territorio israelí, en lo que representó el primer ataque directo de ese tipo desde el alto el fuego alcanzado en abril. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que los proyectiles fueron interceptados y que no se reportaron víctimas.

Trump insiste en que un acuerdo con Irán está cerca

El presidente estadounidense sostuvo que las conversaciones con Irán se encuentran en una fase avanzada y expresó su preocupación por el impacto que los recientes acontecimientos podrían tener sobre el proceso diplomático.

“Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que explote por lo que está pasando ahora”, declaró.

Trump también minimizó el impacto de los misiles iraníes y pidió a Teherán regresar a la mesa de negociaciones. En declaraciones a Fox News, señaló que el ataque “no ayudará a las negociaciones”, aunque reiteró su disposición a seguir buscando un entendimiento con la República Islámica.

Crece la tensión entre Washington y el gobierno israelí

Las declaraciones se producen en medio de señales de desacuerdo entre Trump y Netanyahu respecto al manejo del conflicto regional. Durante las últimas semanas, el presidente estadounidense ha intentado contener acciones militares israelíes que, según funcionarios estadounidenses, podrían afectar los esfuerzos diplomáticos con Irán.

De acuerdo con reportes publicados recientemente, Trump ya había presionado al gobierno israelí para frenar bombardeos en Beirut y evitar una escalada que provocara la suspensión de las conversaciones con Teherán.

Mientras tanto, desde Israel continúan las advertencias de una posible respuesta. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, reaccionó al ataque iraní con un mensaje publicado en redes sociales en el que afirmó que “Teherán debería arder esta noche”.

La situación mantiene en alerta a la región y amenaza con complicar aún más las negociaciones impulsadas por Washington para alcanzar un acuerdo con Irán y evitar una nueva escalada militar en Oriente Medio.

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